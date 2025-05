Vanessa da Mata anuncia sua nova turnê: 'Todas Elas'

Cantora vai apresentar seu novo show em diversas cidades pelo país neste ano; a estreia será em 24 de maio no Rio de Janeiro

Publicado em 16/05/2025 às 16:57

Alterado em 16/05/2025 às 16:57

“Todas Elas” é o nome da nova turnê da cantora Vanessa da Mata. O novo show da artista vai trazer novas músicas e clássicos da carreira da musicista. Com direção de Jorge Farjalla, a primeira apresentação da tour será realizada em 24 de maio, sábado, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Vanessa também vai se apresentar com o novo show em Aracaju (06/06), Salvador (08/06), Ribeirão Preto (14/06) e São Paulo (19/07). Nos próximos dias, novas datas da “Todas Elas” serão anunciadas.

Seu novo álbum homônimo "Todas Elas", lançado dia 12 de maio, apresenta onze músicas autorais com participação de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, nas faixas Demorou e Um Passeio Com Robert Glasper Pelo Brasil e Troco Tudo, respectivamente. “Esse álbum poderia contar a história de várias mulheres. São várias mulheres dentro dele: mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos, os momentos de grandes e boas ilusões e algumas desilusões”, define Vanessa.

Sobre as parcerias, a artista conta como está sendo trabalhar ao lado de pessoas que ela tanto estima: “O João (Gomes) é já um amigo querido que admiro muito. Gosto muito da voz dele, gravíssima, que faz um casamento perfeito com a minha nesse reggae. A música com o Jota.pê fala sobre a aparência das redes sociais, que jamais mostra psicologicamente como realmente estamos. Foi uma música muito rápida de ser feita. Ela fluiu em uma capacidade linda. Ele me mandou a primeira parte da melodia e eu fiz o restante. E fizemos a letra juntos. O Robert Glasper é um dos caras mais notáveis dos últimos tempos. Certa vez eu fui em um show dele em São Paulo, fiz contato e mandei um material para ele. Ele gostou muito e me mandou várias ideias de música, e aí a gente fez essa parceria.”



Assim como no disco anterior, Vanessa da Mata assina a produção musical do álbum "Todas elas". Os arranjos têm criação coletiva, envolvendo a banda formada por músicos como Marcelo Costa (bateria), Maurício Pacheco (violão e guitarra) e Rafael Rocha (trombone), entre outros instrumentistas. Gravado e mixado no estúdio Visom Digital, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o álbum tem como faixa foco a música "É Por Isso Que Eu Danço”.

A cantora e compositora carrega a inquietude e a exuberância dentro de si, traços de uma artista de múltiplos talentos, lapidados desde muito jovem. Com mais de 20 anos de carreira, a mato-grossense de Alto Garças é dona de uma personalidade forte e cativante. Ela não se furta a expor questões sensíveis que habitam o seu universo. Vanessa trata com franqueza e afetividade os temas que movimentam sua vida e obra: o pós-feminismo, a maternidade – ela é mãe de três filhos –, paixões e desencontros amorosos, a negritude e a luta por uma sociedade menos desigual.



Em 2024, Vanessa comemorou 20 anos de carreira rodando o país e o exterior com a turnê do seu álbum mais recente, “Vem Doce”, com direção de Jorge Farjalla. Sucesso de público e crítica, o disco foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor álbum de música popular brasileira.

Turnê Todas Elas

24/05 - Rio de Janeiro / RJ - Qualistage - 21h30

06/06 - Aracaju / SE - Teatro Tobias Barreto - 21h

08/06 - Salvador / BA - Concha Acústica - 19h

14/06 - Ribeirão Preto / SP - João Rock 2025 - Parque Permanente de Exposições - Abertura dos portões 13h

19/07 - São Paulo / SP - Vibra São Paulo - 22h