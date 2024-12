'A assembleia extraordinária', novo álbum de Rod Krieger, estreia nesta quarta no Audio Rebel

O ex-Cachorro Grande estará acompanhado por Paulo Emmery no baixo e Marcelo Callado na bateria

.

Como o seu mais recente álbum, A Assembleia Extraordinária (Café8 Music, 2024), foi inspirado, produzido e gravado em Portugal, nada mais justo que Rod Krieger ter dado início à tour do disco no país europeu, onde passou por Leiria, Caldas da Rainha, Porto e Lisboa. Agora é a vez do Brasil, e ele se apresenta nesta quarta (11) no Rio de Janeiro, no Audio Rebel, na sequência vai para São Paulo onde faz show no sábado (14), no Bar Alto.

No Rio, Rod convida a banda carioca A Última Gangue para também se apresentar na noite, já no sábado, em São Paulo, o convite foi para os também gaúchos da Catavento - eles estão de volta e se preparam para lançar o vinil de Ansiedade na Cidade (Honey Bomb Records/Natura Musical, 2018) .

Com um expressivo reconhecimento da imprensa especializada não só no Brasil e em Portugal, mas também em outras mídias pelo mundo, como Remezcla, Sounds and Colours, e rádios como KEXP, Latin.alt e KCRW, o álbum A Assembleia Extraordinária foi produzido de forma solitária na pequena aldeia de Sobral do Parelhão, no interior de Leiria, na terrinha.

Fazendo o uso de ferramentas digitais para dar vida ao disco, no palco, Krieger conta que desenvolve uma espécie de "desdigitalização" do álbum: “Acredito que nem exista esta palavra, mas o processo em cima do palco tem sido esse mesmo, de desdigitalizar, ou seja, transformar em analógico o que foi produzido digitalmente. Tem sido uma experiência bem interessante, quase um redescobrimento de possibilidades. Em Portugal, contei, além do suporte do baixo e da bateria, também com um piano. No Brasil, vai ser diferente, um power trio mesmo. Talvez soe um pouco mais rock’n’roll, mas só subindo no palco pra saber”.

Em São Paulo e no Rio, o artista estará acompanhado por Marcelo Callado na bateria, e Paulo Emmery no baixo, já no repertório, além de canções do novo álbum, ele também apresenta algumas faixas do anterior "A elasticidade do tempo" (Café8 Music, 2020).

Com nove faixas, "A assembleia extraordinária" transita entre o real e o surreal em um universo psicodélico em preto e branco. Até o momento foram revelados os vídeos de "Cai o sol e sobe a lua", "Este comboio não para em Arroios", "Cabelos "longos e "Era".

A Última Gangue



A Última Gangue fará participação especial Foto: divulgação

Greco Blue (voz), Luiz Gustavo (baixo), Kadu Carlox (bateria) e Xande Farias (guitarra) formam o grupo carioca A Última Gangue. “Quatro amigos que se unem pelo desejo de tocar rock n roll em resposta ao colapso social que a humanidade se encontra”, é como eles se definem. Após quatro singles produzidos por Marcelo Callado – “Infernália, “Ritual”, “Amor bandido” e “Triste domingo” – lançaram um bootleg ao vivo.

Neste ano, soltaram também também uma sequência de singles: “Algo ritmos” (com participação de Mateus Ferrari), “A cidade e as flores” (com participação de Malu Desu, baterista e vocalista da Klitoria) e “Pirata de Paquetá”. - ouça no Bandcamp.

SERVIÇO: Lançamento do álbum "A assembleia extraordinária", de Rod Krieger / Quarta, 11/12, no Audio Rebel / Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo, Rio / Participação de A Última Gangue. Ingressos AQUI. Valores: R$30 antecipado e R$40 na porta. Início: 20h.