The Fevers se apresentam no Teatro Rival com a turnê 'Do vinil ao digital'

Quando: 6/12 - Cesar Lemos fará participação especial

Publicado em 23/11/2024 às 17:49

Alterado em 23/11/2024 às 17:49

A banda, que comemora 59 anos de carreira, promete fazer todo mundo cantar, dançar e festejar a boa música com sua nove turnê "Do vinil ao digital". O próximo baile acontece no Teatro Rival, sexta, dia 6 de dezembro.

E esse show vai contar com a participação especial de Cesar Lemos, que foi vocalista do grupo entre 1987 e 1991, emplacando três álbuns com os sucessos "Um louco", "Sem rumo" e "Não diga adeus".

Em 1992, começa a trabalhar com Michael Sullivan e, em 1993, se muda para os EUA, onde desenvolveu ao longo de 25 anos uma carreira de sucesso internacional, como produtor e compositor. Colaborando com artistas de diferentes mercados e estilos musicais e diferentes idiomas, com sucessos gravados em inglês, espanhol e português com artistas como Jewel, Menudo, Tony Bennet, Maria Gadu, Leonardo, Fábio Jr., Araketu, Paula Fernandes, Angélica, Ivete Sangalo e Xuxa.

O The Fevers surgiu em 1965, quando o baixista Liebert fundou com seus amigos Pedrinho da Luz, Almir Bezerra, Cleudir Borges e Lécio Nascimento, o conjunto The Fenders. Os integrantes mudaram de nome porque Fender era marca de guitarra. Então, o guitarrista Pedrinho lembrou-se de uma música de Elvis Presley chamada "Fever".

"A mudança do vinil para o CD começou de forma gradual, depois acelerou direto", diz o atual vocalista Luiz Claudio. "Entre 1995 e 2000, lançávamos nossos trabalhos nas duas mídias".

E os reis do baile garantem muitos sucessos, com Liebert (baixo), Luiz Claudio (vocal), Rama (guitarra e violão), Otávio Henrique (bateria) e Claudio Mendes (teclados e vocal) comandando a festa. Hits como as músicas "Mar de rosas" e "Vem me ajudar" estão em todos os shows

Para a banda, os shows inesquecíveis aconteceram no Maracanãzinho, com participação de Tim Maia, quando The Fevers completaram 20 anos. Outro show que marcou foi na Quinta da Boa Vista, também no Rio de Janeiro. Uma experiência importante foi a gravação, em Recife, do DVD do grupo em 2005. The Fevers também marcou presença em vídeo no DVD de 50 anos da Jovem Guarda, que aconteceu em São Paulo ao lado de Erasmo Carlos, Golden Boys e Wanderléa, o que ganhou uma turnê de quase um ano.

O trabalho mais recente do grupo, o álbum "Vem dançar 2" contou com ótima gravação e repertório selecionado.

Atualmente, a banda conta com mais de cem mil inscritos em seu canal do YouTube.

SERVIÇO: THE FEVERS / Show "Do vinil ao digital" / Teatro Rival / Dia 06/12 (sexta) / Horário: 19h30 / Preços: setor A: entre R$ 60,00 e R$ 120,00; setor B: entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Link de vendas.