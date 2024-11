Orquestra e Coral da UCP inauguram a temporada natalina em Itaipava

Quando? Quarta, 20 de novembro, até 4 de janeiro - Apresentação no Shopping Vilarejo inaugura extensa programação natalina que segue até 4 de janeiro

Publicado em 19/11/2024 às 16:40

A Orquestra e o Coral da Universidade Católica de Petrópolis (UCP) abrem as portas para a temporada de árvores decoradas, luzes coloridas e embrulhos de presentes, no Shopping Vilarejo. Nesta quarta-feira (20), às 18h, o Natal começa em Itaipava com um concerto que une a vibração do rock com a magia natalina. O repertório selecionado pelo maestro Antônio Gastão mescla clássicos de bandas icônicas como Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Queen, Guns N’ Roses e Coldplay, encerrando a noite com as mais emocionantes canções natalinas que aquecem o coração e resgatam o encanto desta época.

A noite festiva conta também com a presença do Papai Noel, que estará à disposição das crianças para anotar os pedidos de presentes, receber cartinhas, avaliar as boas maneiras durante o ano, e claro, para uma foto inesquecível ao lado do bom velhinho, entre 18h e 20h. Para todos os apaixonados por música, pelo Natal e pela atmosfera mágica da data, o evento é gratuito e será realizado na Praça do Sol, o coração do Vilarejo.

"Estamos muito felizes de abrir os festejos natalinos do Shopping Vilarejo, algo que já é tradição no natal petropolitano. E estamos ansiosos em apresentar esse concerto que vai combinar o espírito natalino com a história de um gênero musical tão atual, que é o rock, com hits que marcaram várias épocas até os dias de hoje. É um concerto que criamos com todo carinho na escolha de cada música. Esperamos que todos no Villarejo se contagiem com o espírito do Natal e a animação do rock'n roll", antecipa o maestro Antônio Gastão.

Com uma longa trajetória de excelência musical, o Coral da UCP, fundado em 1976, e a Orquestra de Câmara, formada em 1997, prometem encantar o público e fazer desta abertura natalina um dos momentos mais marcantes da temporada, onde o público se encanta e canta a chegada do Natal.

“Este será apenas o início de uma temporada pensada para emocionar e reunir toda a família. Nossa programação segue até 04 de janeiro, com atrações que incluem teatro, apresentações de balé e muita música. Queremos que o Vilarejo seja um ponto de encontro onde todos possam viver intensamente a magia do Natal e aproveitar momentos de alegria durante deste período tão especial”, destacou Tiago Corrêa, administrador do Shopping Vilarejo.

Programação da primeira semana:

20/11 – Abertura do Natal com Orquestra e Coro da UCP – 18h

23/11 – Teatro de Bonecos “O Natal dos Três Porquinhos” – 16h

Programação completa:

30/11 – Coro e Orquestra do Instituto Caminho da Roça – 18h

07/12 – Apresentação de Ballet do Espaço Iris – 16h

14/12 – “Mamãe Noel e os Duendes em Busca de um Novo Trenó” com a escola de dança Thaís Lechuga - 18h

20/12 – Apresentação musical da Fábrika de sons – 18h

21 e 22/12 – Fanfarra de duendes – 14h

28/12 – Show da banda Festejar – 18h

04/01 – Espetáculo dos Três Reis Magros – 16h

Serviço: Endereço: Estrada União e Indústria, 10.035 – Itaipava / Horário de funcionamento do shopping: terça-feira: 14h às 19h / quarta-feira a sexta-feira: 10h às 19h / sábado: 10h às 20h | domingo: 10h às 18h / Mais informações: @shoppingvilarejo no Instagram.