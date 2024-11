Sábado tem Ana Carolina cantando Cássia Eller

Quando? dia 23 de novembro, noite única - Assistida por mais de 350 mil pessoas, turnê histórica faz últimas apresentações

Publicado em 19/11/2024 às 16:30

Alterado em 19/11/2024 às 16:47

Sucesso de público e crítica, foram mais de 70 grandes shows, em mais de 50 cidades, incluindo apresentações esgotadas em Lisboa e Porto. O projeto é inteiramente dedicado ao repertório de incontáveis sucessos da inigualável Cássia Eller, revisitados na voz de uma das mais importantes cantoras da Música Popular Brasileira. No Rio de Janeiro, a cantora se apresenta no dia 23 de novembro, no Qualistage, na Barra

A turnê “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, da Opus Entretenimento, é dirigida pelo premiado Jorge Farjalla, e histórica! Após encantar mais de 350 mil pessoas - divididas em mais de 70 apresentações, em mais de 50 cidades, incluindo shows internacionais esgotados em Portugal - chega, enfim, a hora de encerrar esse belíssimo capítulo.



“Durante esses quase dois anos que tive a honra de rodar com essa turnê tão especial, pude viver esse sonho tão íntimo que era fazer um show com o repertório inestimável da Cássia Eller. Agora que está chegando ao fim, fico com uma mistura de sentimentos. O projeto com certeza mudou minha vida, me reaproximando da Cássia em tantas camadas pessoais e profissionais, mas ao mesmo tempo me fazendo reconectar com minha própria musicalidade”, diz Ana Carolina.



O show tem um esqueleto teatral ao passear por cinco atos que são conduzidos por músicas que remetem a cada um deles: “Cartas”, logo na abertura, traz canções como “Palavras” e transita por universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba; “Sabotagem” é um momento da Cássia debochada e cheia de questionamentos sobre o status quo, enquanto “Girassol” traz de volta a delicadeza para a coroar a celebração. O último bloco é um bis cheio de hits de Ana Carolina.



Ana Carolina se apresenta ao lado de uma banda composta Juliano Valle (teclados, programações, voz), Theo Silva (guitarras e violões), Lancaster Pinto (baixo e voz), Thiago Faria (violoncelo e voz), Cesinha (bateria, cajon, Kokoriko e voz), Leonardo Reis (percussão, cajon, Kokoriko e voz).



Cássia morreu aos 39 anos em 29 de dezembro de 2001, após um infarto do miocárdio causado por uma malformação de seu coração.





Serviço: Ana Carolina Canta Cássia / Sábado - 23 de novembro / Show às 21h30 / A partir de R$ 80,00 / Ingressos / Local: Qualistage / Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ / Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque / Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ / De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h - Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local. / Classificação: 18 anos / Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas / O espaço possui acessibilidade. / A casa segue os protocolos de segurança.