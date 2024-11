'É o Tchan leva o seu TBT' para o Qualistage, na Barra da Tijuca

Quando? Sexta - 22 de novembro, noite única - Com a presença de convidados ilustres: DJ TUBARÃO, Sheila Mello, Companhia do Pagode, Tchakabum, Reinaldinho (ex Terra Samba) e MC GW

É o Tchan, o famoso e inesquecível grupo musical dançante, fará show (noite única, no Qualistage, na Barra da Tijuca, na próxima sexta (22).



A noite será aberta pelo DJ Tubarão, responsável por sucessos como ‘’Tô tranquilão’’, ‘’Faixa amarela’’, ‘’Rap do Silva’’ e ‘’Cerol na mão’’. Com sua presença de palco carismática e sets únicos, DJ Tubarão promete agitar a pista e fazer todos reviverem os grandes sucessos daquela época.

Além do DJ, o É o Tchan contará com a presença de convidados ilustres, como Sheila Mello, que brilhou no cenário nacional ao integrar o grupo de axé nos anos 90, Companhia do Pagode, Tchakabum, Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba e MC GW.



Serviço: É o Tchan no Qualistage - Sexta - Dia 22 de novembro / Show às 22h / A casa abre às 20h / A partir de R$ 95,00 / Ingressos/ Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ / Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ / De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h - Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local./ Classificação: 18 anos / Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas / O espaço possui acessibilidade. A casa segue os protocolos de segurança.