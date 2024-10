Roxy Dinner Show: o novo ícone do entretenimento no Rio de Janeiro

...

Publicado em 19/10/2024 às 12:10

Alterado em 19/10/2024 às 12:22

Após 22 meses de reforma, o histórico cinema Roxy, monumento art déco de Copacabana, se transforma em um espaço sofisticado que combina cultura e gastronomia.

O espetáculo “Aquele abraço”, idealizado por Abel Gomes, leva o público a uma viagem sensorial pela cultura brasileira, utilizando um painel de led 4D de 210 metros quadrados para exibir cenários icônicos como o Pelourinho e a Amazônia. A direção cênica e coreografia são assinadas por Priscilla Mota e Rodrigo Negri, enquanto a trilha sonora, que percorre mais de 50 ritmos nacionais, é dirigida por Pretinho da Serrinha.

Com capacidade para 680 pessoas, o Roxy Dinner Show combina tecnologia de ponta, figurinos elaborados e um elenco de 60 artistas, oferecendo uma experiência de entretenimento para toda a família.

O projeto, uma parceria entre Accioly Participações e DC Set Group, recebeu um investimento de R$ 65 milhões, transformando o espaço na maior casa de entretenimento do país.

'Aquele abraço': o grande espetáculo



Com direção geral de Abel Gomes, responsável pelas cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas Rio 2016, o espetáculo “Aquele abraço” celebra a diversidade e a alegria do Brasil em uma megaprodução.

Acompanhados pela Banda Roxy, dezenas de cantores, atores, bailarinos e músicos apresentam um show que viaja pelos ritmos e expressões culturais do Brasil, do samba ao funk, do frevo à bossa nova, passando pela poesia, pela street art e pelos costumes de diferentes regiões.

“É uma honra poder participar da revitalização do Roxy, um ícone histórico que faz parte da minha memória afetiva e de tantas gerações. Nosso espetáculo vai mostrar a essência do folclore e da música brasileira, proporcionando ao público uma experiência imersiva sobre o que é o Rio e todas as regiões do Brasil. Cada detalhe do espetáculo foi pensado para transmitir a alegria e a essência do povo brasileiro. Estou colocando toda a minha experiência e paixão pela arte nesse projeto para que as pessoas saiam emocionadas e com vontade de voltar.", diz Abel Gomes, diretor geral do Roxy.

Com direção cênica e coreografias de Priscilla Mota e Rodrigo Negri, vencedores do Carnaval pela Unidos do Viradouro, e roteiro de Leonardo Bruno, o espetáculo é um verdadeiro mosaico da brasilidade, destinado a encantar tanto turistas nacionais e internacionais quanto os próprios cariocas. A direção musical é de Pretinho da Serrinha, com um repertório que passeia por mais de 50 canções de diferentes ritmos nacionais. Com figurinos assinados por Leonardo Bora e Gabriel Haddad, carnavalescos da escola de samba Grande Rio, o espetáculo traz 350 fantasias exclusivas e um elenco de 60 artistas em cena. É uma experiência imersiva e sensorial, enriquecida ainda pelo desenho de luz de Maneco Quinderé.

“Ser parte do time ‘Aquele Abraço’ no novíssimo Roxy é entrar para a história, em um novo capítulo de um dos bairros mais famosos do mundo. Salve, Copacabana!”, diz Pretinho da Serrinha.

“Para nós, é uma satisfação enorme criar um espetáculo com a cara do Brasil, a pluralidade dos nossos artistas nos emociona.”, afirmam Priscila Motta e Rodrigo Neri, diretores cênicos e coreógrafos do Roxy Dinner Show.

“Criar o espetáculo de reinauguração do Roxy é um privilégio para qualquer artista. Queremos que o público saia do Roxy com orgulho de ver o renascimento dessa casa, com orgulho de ver que somos capazes de criar um show tão grandioso, mas, principalmente, com orgulho de ser brasileiro.”, afirma Leonardo Bruno, roteirista do Roxy Dinner Show.

Serviço:

Roxy Dinner Show

Rua Bolívar, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro

Funcionamento: quinta a sábado: das 19h30 às 23h15; domingo: das 19h às 22h45



Pacote Copacabana: (Entrada, prato principal, sobremesa): o cliente poderá escolher entre

3 entradas, 4 pratos principais e 3 sobremesas, incluindo opções veganas.

Plateia: R$ 580

Primeiro mezanino: R$ 520

Segundo mezanino: R$ 480



Pacote Rio de Janeiro: (Amuse-bouche, entrada, prato principal, sobremesa): o cliente

desfruta de um amuse-bouche (aperitivo) de boas-vindas e escolher dentre 4 opções de entradas, 6

pratos principais e 4 sobremesas, incluindo opções veganas. Com sugestões adicionais de

pratos mais elaborados para uma experiência ainda mais sofisticada.)

Plateia: R$ 790

Primeiro mezanino: R$ 730

Segundo mezanino: R$ 690



Cariocas e moradores do Rio de Janeiro terão um preço especial na compra de ingressos quinta-feira e domingo, até o fim do ano, mediante apresentação de comprovante de residência.



Pacote Copacabana:

Plateia: R$ 464

Primeiro mezanino: R$ 416

Segundo mezanino: R$ 384



Pacote Rio de Janeiro:

Plateia: R$ 632

Primeiro mezanino: R$ 584

Segundo mezanino: R$ 552



Capacidade: 680 lugares

Acessibilidade: três pontos de embarque e desembarque para maior comodidade, além de serviço de vallet no local, na entrada principal.



Bilheteria no local: 10h às 22h (todos os dias)

Formas de pagamento: Cartões Visa, Mastercard e Amex



Site



Ingressos