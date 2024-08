Série Música no Assyrio apresenta Camerata Laranjeiras

Publicado em 29/08/2024 às 14:18

Alterado em 29/08/2024 às 14:18

O Música no Assyrio apresenta, no próximo domingo (1º), às 11h, a Camerata Laranjeiras. Com quase 11 anos de vida, ela tem como proposta apresentar um repertório bem plural, combinando músicas tradicionais da Escandinávia com ritmos e canções brasileiras, unindo também a música erudita com popular, Rock Pop, entre outros gêneros. A proposta da Camerata é atingir um público bem variado e ser a orquestra mais acessível do Rio de Janeiro, realizando apresentações musicais em todas as comunidades da cidade e do estado.

Engajada em promover concertos em ruas, praças, escolas, asilos, clínicas, lugares que não costumam ver uma orquestra, a Camerata Laranjeiras, ao longo de sua trajetória, superou a marca de mais de 900 apresentações pelo Rio, ficando popularmente conhecida como uma orquestra do povo.

A Camerata

Fundada em novembro de 2013, a Camerata Laranjeiras é uma orquestra que se originou de um encontro musical durante uma oficina de verão, no bairro das Laranjeiras, empreendido pelos violinistas Tiago Cosmo

(Brasil), Karolin Broosch (Alemanha), juntamente com a violoncelista norueguesa Kaja Pettersen (Noruega). Eles ficaram motivados em formar uma orquestra que integrasse jovens de diferentes contextos sociais, unindo morro e asfalto por meio da música.

O grupo fez sua estreia na praça Jardim Laranjeiras - General Glicério, local batizado como a praça do Choro, onde também acontece a tradicional feira de rua. Desde então, a orquestra vem marcando presença na praça, se comprometendo em realizar apresentações e encontros musicais todo segundo sábado do mês.

Além de ser uma orquestra que apoia e acredita na juventude, a Camerata Laranjeiras realiza ações que visam fortalecer o acesso à cultura, a difusão da Cultura de Paz, bem como tem interesse em participar de projetos colaborativos com foco em economia criativa, empreendedorismo social e principalmente no desenvolvimento humano.

Em 2017, por meio de uma parceria com a Escola Alemã Corcovado, 7 jovens da Camerata Laranjeiras participaram do projeto “Três Orquestras, Dois Continentes e Uma Língua''. O projeto teve sua primeira edição na Alemanha, integrando alunos da escola Corcovado, da CL e alunos da escola alemã Clermont-Ferrand-Mittelschule. Na oportunidade, a Camerata Laranjeiras empreendeu uma mini turnê em 3 cidades, Berlim, Hamburgo e Travemünd.

Conexão Cultural

Uma vez ao ano, o grupo Oslo Strings (Noruega), formado por mulheres, faz residência artística no Rio para trabalhar em colaboração com os jovens da Camerata Laranjeiras, trazendo artistas emergentes da Cena Pop para performances no Rio. A soma entre os três países acarretou um feito incrível e transformador, onde em 2018, 13 jovens de diferentes favelas, tiveram a chance de fazer uma turnê internacional de sucesso para a Noruega e Suécia.

Serviço: Música no Assyrio – Camerata Laranjeiras / Data: 1º setembro (domingo) / Horário: 11h / Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Centro / Entrada pelo Boulevard da Treze de Maio / Preços populares: R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia – entrada) / no site ou na bilheteria do Theatro. / Classificação: Livre.