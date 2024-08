Com Turíbio Santos, Sesc Retiro dos Artistas recebe programação inaugural neste sábado

Um dos maiores violonistas do país, Turíbio apresenta espetáculo 'Mar de cordas' ao lado do cavaquinista Pedro Cantalice, inaugurando a parceria entre as instituições

Publicado em 23/08/2024 às 08:56

Alterado em 23/08/2024 às 08:56

O Sesc Retiro dos Artistas receberá neste sábado (24), entre 12h e 17h, a primeira programação de atividades culturais e de lazer no âmbito da parceria assinada dia 13 de agosto entre as duas instituições. O acordo estabelece que o centro cultural do lar passará a ter uma agenda de atividades regular oferecida pelo Sesc, tanto para os residentes como para a comunidade do entorno.

Um dos destaques da programação é o compositor e violonista Turíbio Santos, que apresenta o espetáculo "Mar de cordas', ao lado do cavaquinista Pedro Cantalice, às 17h. O show encerra a programação do dia, que se inicia às 12h e conta com apresentações artísticas, jogos, oficinas e recreação

O objetivo da cooperação entre Sesc RJ e Retiro dos Artistas é proporcionar aos moradores do local e das redondezas o prazer do encontro e das atividades artísticas e culturais, além de contribuir para o bem-estar físico e mental. Confira a programação completa em www.sescrio.org.br.



Iroko vai contar histórias Foto: divulgação



Fanfarra Funkstein Foto: divulgação



PROGRAMAÇÃO

Artesanato em família: Inspirados pelo sucesso do filme "Divertida Mente", será realizada uma oficina de criação de bonecos de feltro com o objetivo de estimular as crianças a identificarem e expressarem suas emoções. Através do artesanato, a intenção é demonstrar como a criação manual pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da saúde mental infantil de forma saudável e lúdica. A atividade permitirá que as crianças explorem suas emoções de maneira criativa, promovendo o autoconhecimento e a inteligência emocional desde cedo.

Poder das Palavras: Oficina de bordado em chaveiros que aborda uma forma de trabalhar sonhos e perspectivas

Jogos cooperativos de socialização e interação: Jogos cooperativos e diversos, voltados a crianças, adolescentes e seus núcleos familiares, que estimulem memória, cooperação e interação entre os participantes. Buscam a interação de diversas gerações visando aprimorar habilidades e estimular a cooperação e respeito mútuo.

Iroko: contação de histórias com Anderson Barreto: Segundo o povo iorubá, no começo do mundo, a primeira árvore a ser plantada foi Iroko. Guardiã dos segredos que regem o tempo, representa ancestralidade, memória e futuridade.

Turíbio – Mar de Cordas: O projeto é uma apresentação inédita do violonista Turíbio Santos que, com o multi-instrumentista Pedro Cantalice, apresenta um repertório que mistura clássico e popular e conta as histórias de sua trajetória e encontros.

Fanfarra Funkstein: A Fanfarra Funkstein apresenta ao público um repertório de músicas dançantes, nacionais e internacionais, desde os hits dos anos 70 aos atuais, além de trilhas sonoras de filmes, animes, séries e desenhos animados de todas as idades.

Exposição Caixa Entomológica e a Ciência dos Insetos: A partir da entomologia, a exposição apresenta ao público a colaboração da ciência ao meio ambiente e de que forma a diversidade de insetos pode indicar a saúde de um ecossistema.

Oficina Criando Borboletas de Papel Conhecendo a Ciência: A oficina proporciona ao público a vivência ao aprendizado/conhecimento sobre as ciências naturais a partir da atividade lúdica com a criação de borboletas de papel, compreendendo suas principais espécies e características.

Oficina de ecobags em língua estrangeira: A oficina proporciona ao público um contato com a língua estrangeira por meio da confecção de bolsas sustentáveis com frases em inglês e espanhol. Além disso, busca conscientizar o público para as práticas sustentáveis e a aproximação com as línguas estrangeiras.

Atividades de recreação: Cama elástica, tobogã inflável, piscina de bolinhas, arco e flecha, equipamento de realidade virtual e air game.



SERVIÇO: Vem viver o Sesc - Retiro dos Artistas / Local: Sesc Retiro dos Artistas (Rua Retiro dos Artistas, 571 - Pechincha, Jacarepaguá) / Data: Sábado (24/8), de 12h até 17h / Entrada: Livre e gratuita