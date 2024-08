Banda Celebrare comemora 30 anos dia 16

Publicado em 08/08/2024 às 15:18

Alterado em 08/08/2024 às 15:18

Em sua festa de 30 anos, a balzaquiana Banda Celebrare faz uma revisita às canções que foram mais marcantes durante toda a sua trajetória, garantindo lembranças maravilhosas a todos os fãs, dos mais antigos até os mais recentes, não deixando ninguém com a sensação de estar de fora dessa grande festa! A tradição carioca das bandas de baile está atualizada, viva e passa muito bem.

Idealizada para ser o melhor conjunto de festas do Rio de Janeiro (podemos dizer que rolou, né?) e com a autoconferida missão de levar alegria ao público, a trajetória da Banda Celebrare começou com uma parceria entre os músicos Marco Manela (vocal), Sylvia de Galhardo (vocal), Fabio Mondego (vocal), Lucia Perez (vocal), Emerson Mardhine (baixo e vocal), Mario Grigorowski (sax e flauta), Claudio Gurgel (guitarra), Deborah Levy (teclados) e Eduardo Lissovsky (bateria), sendo que o primeiro e o último tinham o projeto de montar uma banda cover com um repertório voltado principalmente para os anos 1970, mas que não deixasse de fora canções atuais. Três décadas depois, cinco dos integrantes originais seguem na banda: Marco, Sylvia, Emerson, Claudio e Mario. Completam o line-up os cantores Ricardo Diniz e Sabrina Gouvêa, o tecladista Dudu Ferreira e o baterista Xande Figueiredo.

No começo foram apenas festas fechadas, mas logo a Banda Celebrare passou a se apresentar nas maiores casas de shows do Rio e do Brasil – como o QUALISTAGE no dia 16 de agosto, às 22h, em um aniversário conjunto de velhos amigos, já que o principal palco da cidade também chega aos 30 anos –, totalizando mais de 2,5 milhões de pessoas dançando em seus shows por todo o país, sem contar apresentações no exterior, em lugares como Punta del Este, no Uruguai, e Dubai, no famoso Hotel Atlantis.

A saída rápida das festas para os shows abertos e estúdios permitiu à banda conseguir uma estabilidade, sua marca nesses 30 anos.

"Acho que isso distingue a Banda Celebrare de todas outras que surgiram no segmento", diz o cantor e fundador Marco Manela. "Se alguma banda cover existe há mais de 20 anos, ela, com certeza, já terá tido mais de 40 pessoas em suas formações. Aqui, por exemplo, guitarrista, baixista e saxofonista são os mesmos a vida toda".

Ao longo dos anos, o Celebrare lançou também uma belíssima coleção de discos, de “Dance sem parar”, de 1996, a “Celebrare 20 anos ao vivo” (2017), passando por “Hava Naguila”, dedicado ao repertório judaico. Uma playlist com esses registros anima qualquer festa até de manhã – só pode ser superada pela própria banda ao vivo, claro. Os registros audiovisuais (aquilo que antigamente se chamava DVD) também fazem parte da coleção: “It’s raining men”, “Macho man”, “YMCA”, “Saideira”, “Sonífera ilha”, “Rock and roll all nite” e dezenas de outros clássicos já ganharam o tratamento elétrico celebrariano, incendiando as pistas.

SERVIÇO: Apresentação: 16/08/2024 às 22h / Abertura dos portões: 20h / Local: Qualistage / Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos reponsávéis legais.