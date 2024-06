Noites de Blues do Blue Note Rio terão Big Gilson, Gargamel DK e Big Joe Manfra

Com convidados especiais a cada edição, nas quartas de julho à noite o clube de jazz celebra o Blues na orla de Copacabana

Publicado em 30/06/2024 às 11:14

Alterado em 30/06/2024 às 11:14

Na quarta-feira (3), às 22h30, o Blue Note Rio recebe uma edição especial do Noites de Blues com Big Gilson, precursor do blues no Brasil e fundador da lendária banda Big Allanbik. Com uma carreira marcada por sucessos e até indicações ao Grammy Latino, o artista promete um show inédito, incluindo canções do último álbum "Peace In Our Time". Acompanhado por Gil Eduardo na bateria e Pedro Leão no baixo, o espetáculo também contará com a participação especial de Charles Zanol.

O Noites de Blues ainda receberá, no dia 17 de julho, os espetáculos Gargamel DK toca Celso Blues Boy e Big Joe Manfra convida Pedro Quental, no dia 31 de julho.

BLUE NOTE RIO

O Blue Note Rio conta com uma programação plural que abraça diversos gostos e ritmos, o que fica ainda mais evidente ao dedicar um dia somente para a Bossa Nova. Buscando vertentes que harmonizem com o clima da Cidade Maravilhosa, a direção musical é do empresário e sócio Daniel Stain, curador com uma vasta experiência na indústria da música brasileira. A unidade situada aos pés da famosa Praia de Copacabana foi inaugurada desde outubro de 2023.

Programa: 03/07: Big Gilson Blues Dynamite / 17/07: Gargamel DK toca Celso Blues Boy / 31/07: Big Joe Manfra convida Pedro Quental. BLUE NOTE RIO: Endereço: Av. Atlântica, 1910, Copacabana - Rio de Janeiro.