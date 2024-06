Roupa Nova no Qualistage no próximo domingo

Banda carioca levou sucessos de seus 40 anos à casa da Barra no dia 15 de junho, data que logo esgotou. Mas uma nova data foi reservada

Publicado em 25/06/2024 às 15:18

Alterado em 25/06/2024 às 15:19

Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela. É assim que a banda Roupa Nova segue em 2024, com números que impressionam e shows cada vez mais lotados, o grupo volta a se apresentar no Rio de Janeiro, sua cidade natal, para celebrar o Dia dos Namorados em duas datas.

Uma trajetória aplaudida de pé por quem conhece a história da única banda com 4 décadas de estrada e a mesma formação desde o início em atividade no Brasil. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Paulinho (in memorian), Serginho Herval e Fábio Nestares, que chegou para somar.

Tudo começou em 1980 quando foram chamados para gravar um tema de final de ano da Rádio Cidade. Quando o assunto é trilha de novela, Roupa Nova é recordista, são responsáveis por tocar o “Tema da Vitória”, composto e arranjado por Eduardo Souto Neto, que mais tarde se tornaria tema de Ayrton Senna, pela música tema do “Xou da Xuxa” e do “Vídeo Show”, todos da Rede Globo, além do “Rock in Rio”. Entre os maiores sucessos estão “Whisky a Go-Go”, “Dona”, “Volta pra Mim”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul”, “A Viagem” e “Coração Pirata”, entre muitas outras.

Vencedores do Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro com o disco “Roupa Nova em Londres”, gravado em 2009 nos estúdios de Abbey Road na capital britânica, a banda acumula discos de ouro e platina, como com o álbum Roupa Nova 30 anos, de 2010. Em 2015, o grupo lançou o CD e DVD “Todo Amor do Mundo”, que conta com participações de Tico Santa Cruz, Alexandre Pires, Ed Motta e Angélica. O disco intercala canções e narrativas trazendo partes da história da banda desde antes do seu início, na década de 1960.

Dentre as parcerias que a banda já fez ao longo de toda a carreira estão Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Fagner, Steve Hackett, David Coverdale, Fafá de Belém, Lulu Santos, Leandro & Leonardo, Daniel, Ney Matogrosso, Luan Santana, Maite Perroni e outros.

Sempre inovando, nesses 40 anos de muitos acordes, a banda lançou o álbum As Novas do Roupa, composto por 11 canções inéditas, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Em 2020 a banda comemorou 40 anos de carreira e havia preparado um grande evento para a gravação do projeto comemorativo, mas com a chegada repentina da pandemia por conta da COVID-19, o show foi adiado. No mesmo ano, Roupa Nova perdeu um de seus integrantes. Paulinho faleceu em 14 de dezembro deixando um vazio e muita saudade no coração de todos os admiradores da banda.

Oficialmente fazendo parte da banda, Fábio Nestares entra para somar, e passa a ser o sétimo Roupa Nova, assumindo os vocais ao lado dos demais integrantes. O ano de 2023 chegou trazendo lançamentos e novidades. Disponível nas plataformas de streaming, “Roupa Nova 40 anos” também está disponível para assinantes Globoplay e no YouTube oficial da banda. Uma das grandes novidades deste ano, foi o Navio Roupa Nova 40 anos, que coroou a grande história de uma das maiores bandas brasileiras em atividade. Promovido pela PromoAção, principal empresa de navios temáticos do mundo, a embarcação saiu em março com cabines esgotadas. Tamanho sucesso fez com que a edição 2025 já fosse confirmada



Serviço: Show do Roupa Nova / Dia 30 de junho - Domingo / 20h30 / Qualistage / Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ / A partir de R$ 85,00 / Vendas online / Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ / Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h / Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local. / Meia entrada: A meia entrada é destinada para estudantes, jovens até 21 anos, jovens de baixa renda, professores, pessoas acima de 60 anos e PCD / Faixa etária: 18 anos - menores, só acompanhando de um responsável / Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas / Acessibilidade / Informações.