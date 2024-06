Festa Junina no Rio homenageia escritores brasileiros

Além de participar da festa com o tema 'Literalmente - uma festa junina diferente', visitantes poderão conhecer o Colégio Imaculado Coração de Maria, prédio histórico e patrimônio do Rio

Publicado em 14/06/2024 às 10:45

Alterado em 14/06/2024 às 10:45

No mês de junho, as tradicionais festas juninas são procuradas por moradores e turistas. Neste ano, além dos espaços já conhecidos por pessoas que apreciam esta atração, será possível encontrar festas com caracterizações próprias. O tema que se refere à literatura, “Literalmente - uma festa junina diferente”, irá nortear o arraiá do Colégio Imaculado Coração de Maria, atração esperada por moradores na região da Zona Norte e adjacências. O evento trará referências a diversos autores brasileiros, como: Machado de Assis, Cecília Meireles, Mario Quintana e Ziraldo, falecido em abril deste ano. Cada lugar do colégio receberá um nome com menção a alguns deles, como o “Espaço Mário Quintana” e a “Praça Guimarães Rosa”. A festa acontecerá no colégio, que é tombado e um espaço histórico na cidade. Neste dia estará aberto aos visitantes.

As apresentações das quadrilhas também contarão com lembranças aos autores e surpresas. As comidas típicas irão desde as mais conhecidas no período, como tapioca, milho cozido e bolo de aipim, até as que trazem lembranças a outros lugares do Brasil e mundo, como o acarajé, comida típica baiana e o bolinho de bacalhau, prato tradicional trazido pelos portugueses ao Brasil. A festa também contará com “espaço kids", que terá brinquedos para crianças, e muita música!

O ingresso estará disponível para venda aos visitantes no dia da festa, no valor de R$10,00. O início do evento está marcado para às 9h.

Serviço:

Festa Junina Literalmente - Uma festa Junina Diferente

Data: sábado, 15 de junho

Endereço: R. Aristides Caire, 141 - Méier, Rio de Janeiro - RJ, 20775-090

Valor do Ingresso: R$ 10,00

Horário: das 9h às 19h

Aberto ao público