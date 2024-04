Ivan Lins celebra 50 anos de carreira

Publicado em 20/04/2024 às 11:42

Alterado em 20/04/2024 às 11:42

O cantor, pianista e compositor Ivan Lins sobe ao palco do Teatro Riachuelo, pela primeira vez, na próxima quinta-feira (25), às 21h, com inúmeros sucessos que fazem parte de sua carreira, um convite irrecusável para se emocionar, cantar e viver uma experiência musical única.

Nascido no Rio de Janeiro em 16 de junho de 1945, Ivan Lins é um músico multifacetado e conhecido por ser compositor de hits atemporais, como “Madalena”, lançada pela saudosa Elis Regina, “Somos todos iguais essa noite”, “Começar de novo”, “Dinorah, Dinorah”, dentre tantas outras músicas já consagradas.

Uma das parcerias mais importantes da MPB entre Ivan Lins e Vitor Martins completa 50 anos em 2024, e para celebrar esse meio século de “Abre alas”, no álbum Modo Livre, o encontro musical serviu como inspiração para uma mescla de música e afetividade com repertório marcante dessa parceira em seu novo show.

Ivan Lins envolve a plateia com grandes sucessos icônicos da dupla, além de músicas que abordam amor, questões raciais, as expressões da natureza, das pessoas e do país, temas que compõem seu DNA musical, repleto de originalidade.

Reconhecido por seu trabalho dentro e fora do Brasil, Ivan Lins já recebeu inúmeros prêmios e até hoje se consagra como o único artista de língua portuguesa a receber o Prêmio de Álbum do Ano do Grammy Latino.

Serviço: Ivan Lins - Abre Alas / Data: Quinta, 25 de abril, às 21h no Teatro Riachuelo / Ingressos: vendas na bilheteria do Teatro ou no uhuu.com / Duração: 90 minutos. / Classificação: 14 anos. / Ingressos: Meia entrada a partir de R$ 50,00, inteira a partir de R$ 100,00 / *Consulte valores e assentos disponíveis na página do evento.