Marina Lima fará show, nesse sábado, no Parque Bondinho Pão de Açúcar

Publicado em 10/04/2024 às 11:00

Alterado em 10/04/2024 às 11:03

Marina Lima fará o show Nas ondas da Marina, no próximo sábado, integrando o projeto Tim Music Noites Cariocas. No repertório, hits que colecionou em mais de 40 anos de carreira. O repertório foi especialmente definido a partir da relação afetiva que seus ouvintes mostraram ter com suas canções durante a pandemia, ao recorrer a seus sucessos em playlists, festas particulares e momentos de recolhimento.

Nesse show, Marina sintoniza com todas as suas ondas. Agradece as gerações que a acompanham desde o início, com hits clássicos como "Fullgás", "Uma noite e meia" e "À francesa", e acolhe aquelas que passaram a segui-la mais recentemente, com canções do novo EP Motim. Diversa, navega por vários moods de sua música: desde baladas românticas, como "Acontecimentos" e "Pessoa", a canções libertárias, como "Pra começar" e "Mãe gentil".

O novo show dá continuidade à celebração de toda a sua obra como cantora, compositora e arranjadora, lançada como um songbook e disponibilizado gratuitamente durante a pandemia. Para arrematar essa retomada de fôlego, Marina é acompanhada pela banda, formada por Gustavo Corsi (guitarra), Alex Fonseca (bateria e programação) e Carlos Trilha (teclados e programação).

Parque Bondinho Pão de Açúcar / Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro / Site:?www.timmusicnoitescariocas.com.br / Vendas: Ingressos a partir de R$ 180 (meia) / com acessibilidade / Capacidade: 2100 / Idade mínima: 18 anos / Abertura do bondinho: às 21h30.