Sandra Duailibe e Cristina Serra no Teatro Rival

Com o olhar na Amazônia, Sandra e Cristina ocupam o palco do Teatro Rival Petrobras, para realizar o show Da Amazônia, com direção artística de Sérgio Oliveira e direção musical de Ney Conceição, nessa quarta (3), às 19h30, com participações especiais da cuiabana Lucina e do paraense Vital Lima.