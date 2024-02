Alcione, 50 anos de carreira: turnê chega ao palco do Qualistage

Única apresentação dia 2 de março

No próximo dia 2, a cantora maranhense estará apresentando o espetáculo Alcione - 50 anos, no palco do Qualistage. A artista será acompanhada pela Banda do Sol, e o show tem direção musical de Alexandre Menezes e geral de Solange Nazareth. No repertório, hits como“Não deixe o samba morrer”, “Sufoco”, “Você me vira a cabeça”, “A loba”, “Meu ébano”, “Mulher ideal”, “Garoto maroto”, “Estranha loucura”, “Nem morta”, “Além da cama”, “Faz uma loucura por mim” e“Gostoso veneno”, dentre outros.

Ao completar 50 anos de uma trajetória vitoriosa, Alcione preparou uma série de eventos comemorativos com o propósito de celebrar esse antológico meio século de dedicação e amor à música. Além das incontáveis apresentações pelo Brasil, a turnê da cantora também já foi aplaudida em cidades da Europa e África, como Londres, Lisboa, Porto e Angola.

Além da turnê nacional e pelo exterior, que são um revival da carreira, a artista gravou um audiovisual com seus principais hits no Theatro Municipal, que pode ser acessado pelas redes sociais e site da gravadora Biscoito Fino.

Mas as celebrações pelo cinquentenário começaram antes com o lançamento do longa-metragem "O samba é primo do jazz", resumo biográfico capitaneado por Ângela Zoé que vem sendo apresentado em diversos festivais de cinema.

O espetáculo intitulado "Marrom, o musical" contando (e cantando) a trajetória da intérprete, é outro dos projetos pelo cinquentenário. Idealizado por Jô Santana, escrito e dirigido por Miguel Falabella, a peça já passou por alguns dos principais palcos brasileiros.

Muitas outras manifestações de apreço e honrarias foram chegando, multiplicando-se e, em 2023, a cantora foi a grande homenageada do"Prêmio da Música Brasileira"; além de ter sido ovacionada, recentemente, na Marquês de Sapucaí, durante o desfile da Estação Primeira de Mangueira que a escolheu como enredo do Carnaval de 2024. A cantora, que ajudou a criar a Mangueira do Amanhã, também foi tema do enredo da escola mirim este ano.

Para resumir essa trajetória tão longeva e de sucesso, vale reafirmar que os domínios da Marrom extrapolaram fronteiras. A intérprete já se apresentou pelos cinco continentes, em mais de 36 países, nos principais festivais e casas de espetáculos internacionais. Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, Israel, Japão, Angola, França, Moçambique, Inglaterra, Itália, Argentina, Chile, Uruguai, e até mesmo na antiga União Soviética (países que são hoje a Lituânia, Estônia, Ucrânia e Rússia).

Alcione gravou compactos (o primeiro em 1972), LPS, DVDS e 42 álbuns, que lhe concederam 26 Discos de Ouro, 07 de Platina, sendo 02 deles de Platina Duplo, 03 DVDS de Ouro e 01 de Platina. Em sua galeria de troféus, com mais de 350 peças (prêmios e honrarias que vão desde os títulos de Cidadã Benemérita até as mais altas comendas do país, como a “Ordem do Rio Branco” e a do “Mérito Timbiras” (esta última concedida pelo Estado do Maranhão) e medalhas relevantes como a “Tiradentes”e “Pedro Ernesto”(concedidas pela Alerj). Premiações relativas à MPB abarrotam suas estantes, como por exemplo os 21 troféus arrebatados nas 29 edições do “Prêmio da Música Brasileira”. Outros títulos edificantes foram os de “Madrinha do Corpo de Bombeiros do RJ” e de “Melhor Cantora Popular”, concedido pela Academia Brasileira de Letras.

A Marrom também é detentora de inúmeras premiações internacionais, como o “Grammy Latino”, na categoria “Melhor álbum de samba”, “O Pensador de Marfim” (concedido pelo Governo de Angola), “Diplome de Médaille D´or” (da Societé Acadêmique de Arts, Sciences et Lettres de Paris), “Extraordinary Contribuition to Brazilian Culture and Positive Image” (concedida no 9th Annual Brazilian International Press Award. Flórida), “Personalidade Negra das Artes” (Conselho Internacional de Mulheres) e “A Voz da América” (ONU).

Conectada com a atualidade, a artista angaria milhares de seguidores em suas redes: 1.900.000 no Instagram, 894.000 no Facebook, 196.900 no Twitter e 61.000 no Tik Tok. No streaming: 2.973.596 no Spotify, 169.344 no Deezer e 191.900 na Apple Music. Até agora...

Criada ouvindo os grandes cantores da época, nacionais e internacionais, sempre transitou entre os variados gêneros e estilos: samba, jazz, bolero, reggae, mpb... E além de ser tratada como sambista, adora gravar e interpretar o que lhe convém e emociona. Não é à toa que se transformou em uma das grandes divas da música romântica.

Vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, a Marrom tem relatado em entrevistas o tamanho de sua felicidade. "São flores em vida, jamais imaginei receber tamanho carinho... E vindo de tantas instituições, pessoas tão diferentes, por todos os cantos do planeta".



"ALCIONE 50 ANOS" no QUALISTAGE / Apresentação no dia 2 (sábado) de março / Show às 21h30 - Abertura dos portões: 19h30 / Qualistage / Shopping Via Parque / Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ / Classificação: 18 anos / Ingressos.