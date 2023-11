Tania Malheiros no show 'Xangô da Mangueira – 100 anos do Rei do Partido Alto'

O Centro Cultural Justiça Federal apresenta o show Tania Malheiros – Tributo a Xangô da Mangueira, no ano do centenário do Rei do Partido Alto, dia 6 de dezembro, às 19h, no Teatro do CCJF, Avenida Rio Branco, 241, térreo, Cinelândia, no Rio. O espetáculo resgata e preserva a memória de um dos mais importantes ícones da Música Popular Brasileira, legítimo representante da Matriz Africana no Brasil, batizado Olivério Ferreira, que nasceu em 19/01/1923 e morreu em 07/01/2009.



O show apresentará ao público algumas das obras do artista e breves informações sobre a sua trajetória desde a infância, no Estácio, passando por Rocha Miranda, até sua presença marcante no cenário musical nacional. Xangô faz parte da História do samba: foi baluarte da Mangueira, diretor de harmonia da bateria da Estação Primeira. Parceiro de Cartola, seu estilo incomparável é reverenciado pelos veteranos e estreantes. Teve sua obra registrada em dois CDs livros.



No repertório, pérolas de Xangô, tais como “Recordações de um velho batuqueiro”, “Moro na roça”, “Piso na barra da saia”, “No tempo dos mil réis”, entre outras. No palco, os músicos Vinicius do Vale (violão), Miguelzinho (cavaquinho), Marco Basílio e José Carlos (percussões).



A cantora Tania Malheiros cantou com Xangô durante muitos anos. Participou como convidada do segundo CD, cantando com o mestre o samba “Quando vim de Minas”, popularizado pela inesquecível cantora Clara Nunes. A direção do CD recebeu a assinatura de Paulão Sete Cordas.



Ela é uma das cantoras que mais interpretaram a obra do mestre Xangô. Dividindo o palco com o Rei do Partido Alto, cantou na Lapa (RJ), São Paulo, na lendária casa de show Mistura Fina, e em vários projetos culturais de empresas como Petrobras, BNDES, Tribunal de Contas do Estado etc. “Não posso deixar de homenagear um dos mais importantes nomes do samba, com quem tive a honra de cantar tantas vezes. Em 2023, ano de seu centenário, vamos cantar para ele, com alegria e muita reverência”, comenta Tania.



SERVIÇO: Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) – Teatro / Av. Rio Branco, 241 – Térreo - Centro – RJ / Data: Dia 6 de dezembro de 2023 – Quarta-feira / Hora: 19h - Ingresso: R$ 40,00 (inteira) – R$ 20,00 (Meia) / Classificação: Livre / Informações: CCJF – 21 – 3261-2550.