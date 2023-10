Pianista espanhol Javier Perianes faz concerto nesta segunda no Municipal

Javier Perianes,, pianista ibérico de relevância internacional, ganhador do Prêmio Nacional de Música da Espanha em 2012, nomeado Artista do Ano nos Prémios Internacionais de Música Clássica (ICMA) em 2019 e artista exclusivo do selo Harmonia Mundi, é a próxima atração da Série O Globo/Dellarte Concertos Internacionais, nessa segunda-feira (23), às 20h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. No programa, obras de Manuel de Falla, Debussy, Albéniz e Granados.

Javier Perianes

Descrito como “um pianista de gosto impecável e refinado, dono de um toque caloroso” pelo The Telegraph, a carreira internacional de Javier Perianes alcança os cinco continentes, levando-o a alguns dos locais mais prestigiados do mundo, tocando com maestros como Barenboim, Dutoit, Dudamel, Mehta, Maazel, Frühbeck de Burgos, Harding, Temirkanov e V. Petrenko, entre outros. Apresentou com orquestras como Wiener Philharmoniker, as orquestras sinfônicas de Chicago, Boston, São Francisco e Atlanta, Orquestra de Cleveland, Filarmônica de Nova York, Filarmônica de Londres, Filarmônica de Israel, Sinfônica de Londres e Orquestra de Paris, entre outras.

Músico de câmara natural e entusiasta, colabora regularmente com a violista Tabea Zimmermann e o Quiroga Quartet e se apresenta em festivais como BBC Proms, Lucerne, Argerich Festival, Salzburg Whitsun, La Roque d'Anthéron, Grafenegg, Prague Spring, Ravello, Stresa, San Sebastian, Santander, Granada, Vail, Blossom, Ravinia e Ilhas Canárias.

Gravando exclusivamente para Harmonia Mundi, Perianes tem uma discografia diversificada que vai desde Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin, Debussy, Ravel e Bartók até Blasco de Nebra, Mompou, Falla, Granados e Turina.

A temporada 2023/24 apresenta uma série de concertos de alto nível, incluindo as estreias nos EUA e no Canadá de Ephemerae de Jimmy López Bellido com a Orquestra de Filadélfia e a Orquestra Sinfônica de Montreal, e a estreia mundial de um novo concerto de Francisco Coll com a Orquestra Filarmônica de Londres e a estreia canadense com a Orquestra Sinfônica de Toronto. Outros destaques incluem Royal Concertgebouworkest, Orquesta Nacional de España, Filarmônica de Bruxelas, NDR Radio Philharmonie, Orquestra Sinfônica de Norrkoping, Sinfônica da Islândia, Orquestra Sinfônica de Berna e peça/direção Orquestra de Chambre de Paris, Orquesta Ciudad de Granada, Orquestra de Câmara Franz Liszt e Orquesta Sinfonica do Principado das Astúrias.

Programa:

Manuel de Falla (1876 – 1946)

Le tombeau de Claude Debussy



Claude Debussy (1862 – 1918)

La soirée dans Grenade (da série Estampes)

La Puerta del Vino (do Livro 2 Préludes)

La sérénade interrompue (do Livro 1 Préludes)



Isaac Albéniz (1860 – 1909)

El Albayzín (da Suite Iberia)



Manuel de Falla (1876 – 1946)

Fantasía Bætica



Enrique Granados (1867 – 1916)

(Goyescas)

Los requiebros

Coloquio en la reja

El fandango de candil

Quejas, o la maja y el ruiseñor

El Amor y la muerte (Balada)

Serenata del espectro (Epílogo)



Ingressos:

Desconto de 50% (eventos avulsos) Idoso, Estudante e Clube Sou + Rio O Globo.

Frisas e Camarotes: R$ 3.000,00

Plateia/Balcão Nobre: R$ 500,00

Balcão Superior: R$ 200,00

Galeria: R$ 100,00 / R$ 50,00



Classificação livre



Acessibilidade garantida



Vendas em ingressos.dellarte.com.br ou tel.: (21) 3235-8500 / whatsapp (21) 98698-1103 / e-mail [email protected]



Horário de atendimento: de 2a. a 6a., de 9h às 17h.



