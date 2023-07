Tem Quinteto de Sopros Edino Krieger, às 11h de domingo, no Assyrio

Quinteto de sopros Edino Krieger é uma homenagem a um dos maiores compositores brasileiros que sempre nos brindou com o melhor da música contemporânea brasileira.

Formado por músicos atuantes nas principais orquestras da cidade, tem como proposta observar e respeitar a tradição de música para sopros, explorando novos espaços possíveis com a expressão na música de câmara.

A apresentação do Quinteto acontecerá no próximo domingo, dia 30 de julho,no Salão Assyrio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, às 11h. Os ingressos custam R$20 e R$10 reais e estão à venda no site ou na bilheteria do Theatro.

Quinteto:

Felipe Arcanjo - flauta

Giovanni Martins oboé

Vicente Alexim - clarineta

Raphael Resende - trompa

Gabriel Reis - fagote