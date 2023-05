Búzios Jazz Festival começa nesta sexta-feira

Serão três dias frenéticos, com muita energia e boa música ao som de atrações nacionais e internacionais de nomes consagrados no universo do Jazz. O Búzios Jazz festival acontece no circuito das praças Santos Dumont e Eugênio Honold (Praça dos Ossos).

Pela primeira vez na história da cidade, a abertura do Búzios Jazz Festival será realizada por uma pessoa com deficiência e buziano, o músico (baterista) Enéias Pereira. Logo após, as bandas Juancho Huenulef Quartet, Azymuth e Laretha Weathersby sobem no palco do evento, para abrilhantar o festival.

Nesse sábado (27), os shows começam na Praça Eugênio Honold (Ossos), a partir das 15h, com apresentação da Banda Big Washington, e logo após às 17h, será a vez da apresentação de Márcio Ciribelli e Dudu Lima.

Ainda no sábado (27), a partir das 20h, na Praça Santos Dumont, o trombonista Joabe Reis faz sua apresentação. Às 21h30, Stanley Jordan Trio sobe no palco do festival, e para fechar a noite com chave de ouro Alabama Mike e The Simi Brothers encerram a noitada.

No domingo (28), a partir das 15h, a Banda Back2Blues se apresenta no palco da Praça Eugênio Honold (Ossos), e às 17h, Jefferson e Fernando Magalhães encerram o circuito dos Ossos.

E para encerrar os três dias do Búzios Jazz Festival, a Praça santos Dumont recebe no seu palco às 20h, Jamz em um tributo a Dolores Duran, e às 21h30, a Orquestra Voadora.