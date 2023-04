Cia. Étnica de Dança Carmem Luz no Palco Carioca

O Festival Dança em Trânsito está realizando o Palco Carioca até o fim de abril, e desde fevereiro vem contando com apresentações de relevantes companhias e grupos cariocas de dança, sempre aos sábados e domingos, às 20h, na Sala de Espetáculos Maria Thereza Tápias, situada no Espaço Tápias, na Barra da Tijuca.

Neste fim de semana será a vez da Cia. Étnica de Dança, de Carmem Luz, mostrar Sankofa, sábado e domingo. A obra gira em torno do que a palavra representa: um símbolo e um provérbio africanos. No símbolo, um pássaro mítico voa para a frente com a cabeça para trás e carrega no seu bico um ovo, o futuro. O provérbio pode ser traduzido como “nunca é tarde demais para voltar e buscar o que se esqueceu”. Símbolo e provérbio inspiram um retorno ao repertório da Cia. Étnica de Dança e guiam sua apresentação no Festival Dança em Trânsito 2023.

Sobre a Cia. Étnica de Dança

A Cia. Étnica foi criada na cidade do Rio de Janeiro em 1994 por um desejo de intervenção na cena contemporânea da dança carioca: colocar foco em corpos e pessoas historicamente negadas. A pesquisa artística e teórica desenvolvida por sua coreógrafa, fundamenta o trabalho da companhia, se desdobrando na realização de obras inter e multidisciplinares que abordam, especialmente, as existências africanas, as pessoas e os imaginários afrodescendentes e a centralidade do racismo na cultura ocidental.

Palco Carioca em abril

O Palco Carioca segue com a Laso Cia. de dança/ Carlos Laerte (15 e 16/4), a Esther Weitzman Cia. de dança (22 e 23/4) e encerra com Regina Miranda, Atores&Bailarinos (29 e 30/4).

Dança em Trânsito

Em 2023, o Dança em Trânsito circulará, durante o ano inteiro, por aproximadamente 33 cidades brasileiras e uma cidade estrangeira. Vai selecionar artistas e companhias brasileiras de norte a sul do Brasil para compor a programação das cidades, e receber artistas e companhias internacionais.

Há 20 anos, o projeto Dança em Trânsito reúne apresentações artísticas, formação, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança de diversas cidades do Brasil e do mundo. O festival, realizado em circuitos, possibilita trocas de experiências entre artistas nacionais e internacionais convidados, e incentiva o desenvolvimento das linguagens da dança.

Em Tempo: O projeto de aulas de manutenção para profissionais de dança, que acontecem todas as sextas-feiras no Espaço Tápias, das 13h às 14h30, de forma gratuita para participação de profissionais de dança e artes cênicas, também conta com artistas cariocas em parceria com o Dança em Trânsito.



Ficha técnica:

Concepção, Direção e Coreografia e Vídeos: Carmen Luz

Bailarinas-criadoras: Amanda Corrêa, Camila Molina Moreno, Claudia Martins, Kley Hudson

Ensaiadora: Amanda Corrêa

Preparação Corporal: Claudia Martins, Helena Matriciano Lima, Amanda Corrêa, Valéria Monã

Figurinos: Carolina Casarin, Danielle Conceição e Karmina Dellaluccia

Iluminação: Fernanda Mantovani

Música original: Rodrigo Brayner

Trilha Sonora: Carmen Luz e - FNS

Fotos: Claudia Ferreira e Adriana Medeiros

Assistente de Produção e Administração: Larissa Ferreira

Produção: Cia.Étnica de Dança