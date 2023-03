Orquestra Petrobras apresenta 'Chiquinha, uma alma livre – Tributo a Chiquinha Gonzaga'

No mês da mulher, o Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o concerto "Chiquinha, uma alma livre – Tributo a Chiquinha Gonzaga" nesse sábado (25), às 11h, no pátio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Com entrada franca e voltado para toda a família, o evento marca o retorno da série Prata da Casa que, a cada edição, apresenta repertórios propostos e interpretados pelos músicos da Orquestra. A Orquestra Petrobras Sinfônica e o MAM são patrocinados pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural.

Sob a regência do maestro Eliézer Rodrigues, o Grupo de Câmara, composto por instrumentistas de sopro e percussão, apresenta 12 composições de Chiquinha Gonzaga, entre elas o maxixe "Forrobodó", escrita para o famoso espetáculo teatral homônimo, lançado em 1912 e ainda hoje encenado; o chorinho "Atraente"; "Abre alas", primeira marchinha de Carnaval brasileira, muito cantada nos dias atuais; a valsa "Ceci"; o forró "Quero ver você voltar", e o tango "O corta-jaca". Os arranjos são de Jessé Sadoc e Vicente Ribeiro.

"A escolha do repertório não foi fácil. Chiquinha Gonzaga compôs mais de 2 mil canções em inúmeros estilos. Selecionamos as mais conhecidas do público e outras nem tanto, mas que representam a diversidade de ritmos, característica da compositora", conta o regente do concerto de câmara, que também é tubista da Orquestra Petrobras Sinfônica.

Chiquinha Gonzaga foi uma mulher à frente de seu tempo. Pianista, maestrina e compositora carioca, foi uma das maiores influências da música popular brasileira e também uma personagem marcante que rompeu barreiras e apontou importantes caminhos, garantidos, hoje em dia, constitucionalmente.

"Filha de um militar e neta de uma escrava alforriada, foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, num tempo em que elas não tinham voz e não podiam, sequer, tocar um instrumento. Chiquinha Gonzaga teve, à época, enorme importância no cenário musical e social brasileiro. No presente momento, segue sendo atual para o entendimento de nossos arcabouços cultural e social. Não poderíamos escolher outra compositora a homenagear na abertura da série Prata da Casa, especialmente no mês da mulher", conta Eliézer.

O Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica é formado pelos seguintes músicos: Eliézer Rodrigues (regente), Sammy Fuks (flauta e flautim), Cristiano Alves (clarineta e requinta), Igor Carvalho (clarineta e clarone), Paulo Passos (clarineta e saxofone tenor), Whatson Cardozo (clarineta e saxofone alto), David Alves e Vinícius Lugon (trompetes), Josué Soares (trompa), João Luiz Areias (trombone), Anderson Cruz (tuba) e Bruno Gafanhoto (bateria).

PROGRAMA



CHIQUINHA GONZAGA

O Corta-jaca

Atraente

Abre alas

Não se impressione (Forrobodó)

Canção do maestro

Cordão carnavalesco

Pudesse essa paixão

Saci-pererê

Cecy

Faceiro

Lua Branca

Quero ver você voltar

SERVIÇO: Chiquinha, Uma Alma Livre - Tributo a Chiquinha Gonzaga / Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica - Série Prata da Casa / Data: 25 de março (sábado), às 11h / Local: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM Rio – Pilotis / Duração: 70 minutos / Classificação indicativa: Livre / Entrada franca / Eliézer Rodrigues, regente / Jessé Sadoc e Vicente Ribeiro, arranjos.