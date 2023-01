Cabofolia 2023 celebra 25 anos com diversidade musical em Cabo Frio

A cidade de Cabo Frio celebra os 25 anos do maior festival de música do interior do Estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 19 e 21 de janeiro, o Cabofolia 2023 reúne artistas da atualidade em três noites, misturando toda a diversidade musical, que tem tudo a ver com o verão da Região dos Lagos.

Para comemorar em grande estilo, a programação foi preparada tendo como foco principal a interação entre todos os ritmos e gerações. Entre as atrações nacionais confirmadas, estão: Claudia Leite, Dennis DJ, Ferrugem, Jorge e Mateus, Monobloco, Pedro Sampaio, Saulo, Tomate, Tuca Fernandes e Wesley Safadão, além de artistas locais.

“Vamos comemorar 25 anos de um evento que entrou para a história do estado do Rio por gerar diversidade e interação, que tem se atualizado e acrescentado novos ritmos, acompanhando a evolução do cenário musical brasileiro ao longo do tempo. Milhares de pessoas já passaram pelo corredor da folia, em shows magníficos e, em 2023, estamos montando um festival que entrará para a história, ficando na memória de todos”, declarou um dos diretores da marca Cabofolia, Sérgio Ribeiro. O Cabofolia 2023 é uma realização da Excess Produções em parceria com a LEP Produções.

Nos dias de evento, os portões do Espaço de Eventos de Cabo Frio, na Praia do Siqueira, serão abertos às 20h. Os artistas locais começam a se apresentar às 21h e logo em seguida, às 22h, é a vez dos artistas nacionais subirem no palco ou no Trio.

Os ingressos já estão no segundo lote e tem preços variados, a partir de R$190,00 Inteira, R$100,00, Meia, e Solidário (levando 2kg de alimentos não-perecíveis) mais taxa, para o dia 19, quinta-feira. Os valores dos ingressos de sexta e sábado e do passaporte com ingressos para os três dias de evento estão disponíveis no site oficial do evento.

Serviço: Cabofolia 2023 / Atrações: Dia 19 – quinta-feira: Saulo (Trio); Ferrugem (Palco); Pedro Sampaio (Palco); Tuca Fernandes (Trio). Dia 20 – sexta-feira: Cláudia Leite (Trio); Wesley Safadão (Palco); Dennis DJ (Trio). Dia 21 – sábado: Tomate (Trio); Jorge e Mateus (Palco); Monobloco (Trio). Outras informações e compra de ingressos pelo site do evento.