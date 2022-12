Primeira-dama do Rio, Cristine Paes fará a segunda edição do bazar RIOinclui Fashion, no Palácio da Cidade

O Palácio da Cidade, em Botafogo, vai receber, na próxima quarta (7), a segunda edição do bazar RIOinclui Fashion. Esta será a edição de Natal do evento beneficente promovido pela RIOinclui, organização da sociedade civil que tem como presidente de honra a primeira-dama do município, Cristine Paes. Toda a renda será revertida para o Programa Moradia e Acesso, que reforma casas de crianças e adolescentes com deficiência, em situação de vulnerabilidade, na Rocinha.

Serão mais de 1.300 peças, seminovas e em ótimo estado de conservação, com preços a partir de R$ 20. Há roupas, bolsas, acessórios e artigos de decoração para os públicos feminino, masculino, teen e infantil, com descontos de até 50% em relação ao preço original. Também haverá opções de marcas internacionais e peças selecionadas do guarda-roupa da primeira-dama.

"Estamos muito felizes em realizar a segunda edição do RIOinclui Fashion e a ideia é que ele possa entrar no calendário oficial da cidade. É muito gratificante saber que existem pessoas solidárias que acreditam e abraçam nossa causa. Com a renda do bazar, a RIOinclui poderá atender ainda mais crianças e adolescentes com deficiência", diz Cristine Paes.

Além da moda, quem for ao bazar contará com música ao vivo, DJ e estandes de comidas e bebidas. Entre eles, Fabiano D’Angelo, Geneal, Mil Frutas, Santon Gastronomia, Amitiê, Atlantis Gin e Pindorama.

A renda obtida com a venda das mercadorias será revertida para o programa Moradia e Acesso, o principal da RIOinclui. Por meio de reformas e adaptações, garante maior mobilidade, autonomia e segurança para crianças com deficiência. Ao mesmo tempo, realiza acompanhamento familiar e traça um plano de promoção social para incluir o público alvo nas políticas setoriais e em outros projetos da organização.

"A primeira edição do bazar foi um sucesso. Grande parte dos itens foi vendida logo nas primeiras horas. É uma renda muito importante para que possamos dar continuidade aos nossos projetos de capacitação de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e de melhorias e adaptações de moradias para trazer mais bem-estar para crianças e adolescentes com deficiência", explica a diretora presidente da RIOinclui, Isabel Gimenes.

Ao todo, 30 marcas, conhecidas dos cariocas, vão marcar presença. Moda feminina: AMO, Bianca Gibbon, Carol Rossato, Even, Leti Fitwear, Marju, Nahi, Sicanuga, Tee Match, Novo, Varal, Carol Arrigoni. Moda masculina: D Samba. Moda Teen: Amie Amie, Yolo. Moda Infantil: Trois Petit; Acessórios: Ansata, By Clo, Escher , Gisele Andrade, Guya, Palha Nordestina, Rio Eyewear. Casa: Amalfitanas, Atelier de La Maison, Dani Enne, Encanto, Kama Sutra, Paper 4 you, Table lovers, Salve Rainha.



Sobre a RIOinclui

A RIOinclui - obra social da cidade do Rio de Janeiro - é uma associação civil, filantrópica e sem fins lucrativos, que tem como presidente de honra a primeira dama do município, Cristine Paes, e como público pessoas com deficiência e suas famílias. A instituição trabalha de três formas: na execução de projetos, no estabelecimento de articulações entre atores, e no desenvolvimento de ações de conscientização social. Em suas ações, a RIOinclui já beneficiou mais de 30 mil pessoas, incluindo todos os programas, como o Moradia e Acesso e também a capacitação profissional de mulheres e campanhas de doações.

Serviço: RIOinclui Fashion – 2ª Edição / Data: 07 de dezembro (4ª feira) / Horário: 12h às 19h / Local: Palácio da Cidade / Rua São Clemente, 360, Botafogo / Entrada franca.