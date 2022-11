Falamansa no Festival Nordestino de Itaguaí

Todos os ritmos do Nordeste se encontram neste fim de semana em Itaguaí (RJ). O Parque de Municipal de Eventos recebe, entre os dias 11 e 13 de novembro, o Festival Nordestino, com o melhor da cultura daquela região. Além de atrações musicais em dois palcos, o evento contará ainda com barracas de comidas típicas, trabalhos artesanais - que podem ser opções originais de presentes natalinos - e tendas sobre o folclore da região.

A atração principal no sábado é o Falamansa, que com mais de 20 anos de estrada, abriu caminho para outros forrozeiros e emplacou sucessos como ‘Xote dos Milagres’ e ‘Rindo à Toa’. Na estação final do evento, no domingo, chega o Bonde do Forró, que diverte fazendo covers de cantores famosos e com músicas próprias de forró eletrônico.

Na sexta, o evento começa às 18h; sábado e domingo, a partir das 11h. O Parque tem entrada franca.



Visitando Itaguaí

O município de Itaguaí fica na Região Metropolitana do Rio, a 73 km da capital. É o ponto inicial do Arco Metropolitano. A cidade é cortada pela Estrada Rio-Santos. Sua principal atração para os visitantes é o ecoturismo, com opções de trilhas e cachoeiras, além das praias da Ilha da Madeira, Coroa Grande e a Ilha do Martins. Para hospedagem, Itaguaí tem opções de hotéis, pousadas e casas do sistema B&B.

Serviço: Festival Nordestino / Dias 11, 12 e 13 de novembro. / Parque Municipal de Itaguaí - Estrada do Trapiche, 2 – Centro. / Entrada franca.

Programação



Sexta (11)

Palco Principal

19h - Macambira

22h - Esquema TOP 10

0h - Guerra Neto

Sábado (12)

Tenda Lampião

13:30h - Rafael Alves

17:30h - Macambira

21h - Trio Bom D+

Palco Principal

0h - Falamansa

Domingo (13)

Tenda Lampião

12h - Trio bom D+