Ator Ney Latorraca morre aos 80 anos no Rio de Janeiro

Ele estava internado na Clínica São Vicente, em Botafogo

Publicado em 26/12/2024 às 08:20

Alterado em 26/12/2024 às 13:56

O ator Ney Latorraca, de 80 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (26) no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Clínica São Vicente, hospital onde o artista estava internado.

O ator tratava um câncer de próstata com metástase no pulmão.

Filho de artistas, Antônio Ney Latorraca nasceu em 25 de julho de 1944, em Santos (SP). Sua carreira começou quando tinha seis anos, com participações na Rádio Record.

Sua estreia no teatro ocorreu aos 19 anos, na peça Pluft, O Fantasminha, de Maria Clara Machado. Passou pelas emissoras Tupi, Cultura, Record e SBT, mas foi na Globo, onde estreou em 1975, que fez alguns dos personagens memoráveis da televisão: o Barbosa, do programa de humor TV Pirata, e Vlad, da novela Vamp. (com Vitor Abdala / Agência Brasil)

Nas redes sociais

O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro. Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, na TV, e do Arandir em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema.… — Lula (@LulaOficial) December 26, 2024

Globo tinha contrato vitalício com Ney Latorraca; saiba os detalheshttps://t.co/aEjzaEXTc3 — dcmonline (@d_c_m_on_line) December 26, 2024

Uma das melhores entrevistas do Jô foi quando ele levou Ney Latorraca, Zé Wilker e Miguel Falabella juntos. Hoje Ney nos deixou, mais um da geração de ouro que se vai, descanse em paz gênio amado. ???? pic.twitter.com/DezvvTNs2L — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) December 26, 2024





Acordei em choque com a notícia da morte do Ney Latorraca, não estou sabendo elaborar. Ney era um ator versátil, ia do humor ao drama com maestria e teve em seu currículo personagens como Vlad em #Vamp, Barbosa em #TVPirata e Cornélio em #OCravoEARosa



Descanse em paz ícone????????? pic.twitter.com/YUQjjlP8cu — Filomena Ferreto ?????‍?? (@leocastromj1) December 26, 2024





"Sou um ator que pode jogar em todas as posições. Sou imbatível", disse Ney Latorraca, em 2008. "No momento que eu nasci, já nasceu um ator".



? Assista: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews #ConexãoGloboNews pic.twitter.com/qw5Iz8TGn6 — GloboNews (@GloboNews) December 26, 2024





Dia triste devido a perda do grandioso Ney Latorraca. Que a sua maior amiga, Sandra Bréa, o receba com um tango! Muita força ao seu marido, Ed Botelho.

???? Sedução (1974) de Fauzi Mansur pic.twitter.com/R5Bo6v9Be0 — Mauricio Gyboski (@MauricioGyboski) December 26, 2024





O Beijo no Asfalto (1981) é daqueles filmes para nunca esquecer. Ney Latorraca, Tarcísio Meira e o beijo no asfalto mais bonito (e triste) de todos os tempos. Que Tarcísio o receba de braços abertos ??‍???? pic.twitter.com/pbOF1PMUE3 — Guto (@teleguto) December 26, 2024





O papel do Ney Latorraca que mais me marcou foi o Barbosa da TV Pirata. Fiquei traumatizado com aquele Barbosa fantasma voando pra atormentar os outros. Só hoje revendo percebo que o Barbosa era um baita dum véio tarado kkkk #RIP pic.twitter.com/lLst3Y1SZu — Velberan (@Velberan) December 26, 2024





acho que Ney foi a pessoa mais engraçada que já conheci. #RIP Ney Latorraca ???? pic.twitter.com/sQox8vihfc — Marcelo Médici (@marcelomedici) December 26, 2024





Hoje nos despedimos de um grande ator da televisão brasileira ???? O talentoso Ney Latorraca partiu na manhã desta quinta-feira (26) e deixou um currículo repleto de personagens icônicos como o Conde Vlad de “Vamp” e o Cornélio de “O Cravo e a Rosa”. Descanse em paz, Ney! ???? pic.twitter.com/Ld85JASdAJ — VIVA (@canalviva) December 26, 2024





