Nova Churrascaria Plataforma, em Ipanema, traz de volta Garrincha, o maitre das noites cariocas

A inauguração da nova versão da Churrascaria Plataforma, na Aníbal de Mendonça, em Ipanema, movimentou a noite chuvosa dessa sexta-feira (15) no Rio. A primeira surpresa com o ambiente acolhedor foi o reencontro de muitos com o famoso "maitre" Garrincha; deixou emocionados inúmeros admiradores e clientes nas churrascarias Carreta, Plataforma e Búfalo Grill.

Resgatado por Omar Resende Peres, o Catito, Garrincha, RP da Plataforma, selecionou o time de churrasqueiros e garçons, e vai supervisionar o ponto das carnes, grande atração da casa.

Vários jornalistas saudosos da Plataforma do Leblon, como Heraldo Pereira, Mônica Sanches, Marcos Uchôa, Luis Erlanger e Sônia Pompeu, ainda reencontraram Lenise Figueiredo, ex-correspondente da Globo na Itália, casada com Catito.

Numa mesa rubro-negra, comemorando os 129 anos do Flamengo, os ex-presidentes Kleber Leite e Hélio Paulo Ferraz. Também estiveram presentes os casais Nestor Rocha e Liliane Rodrigues, Joel Korn e Márcia, Luiz Oscar Niemeyer e Antônia Leite Barbosa, e a artista plástica Úrsula Corona. Mas quem roubou a cena foi o cartunista Chico Caruso, cantando à capela "Caruso", seu hit habitual.



Chico Caruso e Eliana Foto: Cristina Granato



Luiz Oscar Niemeyer e Antônia Leite Barbosa Foto: Cristina Granato



Heraldo Pereira e Cecilia Maia Foto: Cristina Granato



Monica Sanches e Viviane Mosé Foto: Cristina Granato



Marcos Uchoa e Tereza Foto: Cristina Granato



Maria Clara Peres, Catito e Mônica Botelho Foto: Cristina Granato



Wilson Rondó e Paula Foto: Cristina Granato



Ricardo e Lucia Brandão Foto: Cristina Granato



Wagner Victer e Renata Medeiros Foto: Cristina Granato