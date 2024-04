O charme carioca chega a Lisboa: restaurante La Fiorentina inaugura a primeira filial em Portugal

...

Muitas caras conhecidas deram as boas-vindas ao La Fiorentina, o restaurante carioca de cozinha italiana que abre agora portas em Lisboa. "Fui desafiado pelo Omar 'Catito', dono do restaurante, a fazer a inauguração em Portugal, e felizmente foi um sucesso!", conta à Lux Diamantino Martins, que faz questão de realçar o conceito do espaço. "No Rio de Janeiro, apoiou mais de 500 peças de teatro ao longo destes anos. Foi sempre um restaurante muito ligado aos artistas (quer do teatro, da televisão e do cinema) e em Portugal quer se afirmar dentro da mesma linha. Não é um restaurante para os artistas como exclusividade, mas um restaurante onde os artistas, o público e os fãs possam conviver lado a lado".



A decoração do La Fiorentina em Portugal leva o mesmo estilo dos endereços no Rio de Janeiro Foto: Jornal do Brasil

Uma ideia aplaudida por Helena Isabel. "Lisboa precisava de um espaço assim, e espero que tenha o mesmo sucesso que tem no Rio de Janeiro, onde é frequentado por atores, músicos e pessoas da televisão. Espero que cá continue a ter essa característica, porque bem precisamos de um sítio onde nos possamos reunir todos", diz a atriz, que, além do mais, é fã de cozinha italiana. "Gosto muito de massas. Não sou muito amante de pizzas, mas massa adoro! Sei fazer um belo esparguete à bolonhesa e uma carbonara", revela.

Lili Caneças também marcou presença e até deixou a sua marca no restaurante. "Fica para a história, porque assinei o meu nome num dos pilares. Foram muito queridos. Estar a assinar no dia da inauguração, entre tanta gente famosa, para mim, é uma honra!", refere, acrescentando que "já conhecia o La Fiorentina, que é um restaurante icónico no Rio".

"Era um ponto de encontro de artistas, intelectuais e de beautiful people, e com uma carta ótima, porque tem pastas, risottos... tudo delicioso! O dono resolveu trazer esse conceito para Lisboa e acho que vai ter o maior sucesso", acredita Lili. (Texto: Vasco Pereira / Fotos: Tiago Frazão)

Encontro de celebridades



Sérgio Figueiredo e Margarida Pinto Correia com Ornar Catito Peres

António Pinto Basto, com a filha Carlota, e Aldo Lima



