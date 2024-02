Livro com vida e obra do cardiologista será lançado nessa sexta (23), na Livraria da Travessa, Shopping Leblon

Publicado em 22/02/2024 às 16:39

Alterado em 22/02/2024 às 16:39

Um médico celebrado na medicina e que não ensinou apenas a cardiologia, mas também a forma humana de atender o paciente, com atenção e cuidados, praticando a verdadeira relação médico e paciente. Essa é a descrição dos amigos sobre Edson Saad, um profissional que marcou a história da cardiologia.

Toda a trajetória de Edson Saad é narrada no livro “Do Fundo do Coração: Edson Saad, um legado de amor à medicina” pelo filho, Eduardo Saad, que seguiu a profissão do pai, tornando-se referência em eletrofisiologia, especialidade da cardiologia que trata de arritmias cardíacas, além de também ser professor na Harvard Medical School.

“Este é um livro construído pelo amor, pela admiração, pelo orgulho e, na mesma medida, por uma responsabilidade: a de registrar e transmitir às novas gerações a personalidade e a vivência de um médico e professor que marcou época. Um homem que, para quem o conheceu — pacientes, alunos, residentes, colegas e amigos —, permanece inesquecível por suas extraordinárias qualidades pessoais e profissionais” ressalta Eduardo.

O livro

O livro conta com prefácio do renomado professor e neurologista Sérgio Novis, grande amigo de Edson Saad, sendo dividido em vários capítulos: a história de vida de Edson Saad, sua origem árabe e infância brasileira, seus antepassados, sua vinda para o Rio, a faculdade, a carreira, o primeiro consultório, o casamento, a família e sua atuação importante na cardiologia no Rio de Janeiro. Também descreve sua carreira acadêmica e dedicação total à medicina, a ligação com o Hospital Universitário da UFRJ, a paixão pela literatura, música, cultura e teatro, a obesidade, a posse na Academia Nacional de Medicina e, por fim, a doença e morte, com um pequeno relato da viúva, Mônica, e os agradecimentos aos amigos.

“Já trago há algum tempo, apoiado pela minha mãe, minha mulher Cynthia e meus irmãos, a ideia de contar, desde a formação, essa trajetória tão singular, tão sólida nos seus princípios, tão dedicada ao bem alheio. Uma espécie de carta para ele, extensiva a quem fez parte da sua vida familiar e profissional. Um retrato do homem extraordinário e do médico espetacular que marcou tantos alunos, colegas, pacientes e instituições. Para esses, a lembrança é indelével e, para quem veio depois, um relance do gigante que ele foi”, ressalta Eduardo Saad.

Segundo o autor, o envolvimento do pai com a medicina, a ciência e as ferramentas da tecnologia era integral, com dedicação total. “Ele era cardiologista, mas principalmente um grande clínico geral, um médico completo, que transmitia uma segurança emocional que raramente vi em outra pessoa”, relembra.

O livro também relata a vasta cultura de Edson Saad, baseada em filosofia, literatura, arte: o humanismo permeava todas os aspectos da sua vida. “Tudo isso era abraçado pelo sentimento de lealdade aos amigos e de generosidade. Tinha na família uma âncora muito forte. Valorizava o laço com os antepassados, a família estendida, a cultura libanesa da solidariedade. Conosco, os filhos, podia dar pouco tempo quantitativo de convivência, mas era uma relação de imensa qualidade, de uma figura paterna que acolhe, dá segurança”, descreve o filho-autor no livro.

Eduardo Saad

Cardiologista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o caçula dos três filhos de Edson e Monica Saad; estudou no tradicional Colégio Santo Inácio e, na Faculdade de Medicina da UFRJ, chegou a ser aluno de seu pai na graduação e seu residente no Hospital Universitário. Cumpriu dois anos de treinamento na Cleveland Clinic, grande centro cardiológico norte-americano, onde confirmou sua opção pela eletrofisiologia cardíaca, subespecialidade que trata das arritmias cardíacas; voltou para o Brasil em 2003, quando trabalhou estreitamente com seu pai até seu falecimento em 2005. Em 2011, concluiu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Com uma carreira de sucesso no Rio de Janeiro, em diferentes hospitais públicos e privados, está engajado em múltiplas participações e atividades acadêmicas em sociedades médicas nacionais e internacionais.

Seguiu em 2023 para um grande desafio profissional, se dividindo entre a prática no Rio e o serviço de eletrofisiologia do Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston, Estados Unidos, onde é também professor de uma das mais prestigiosas escolas de medicina do país – Harvard Medical School.

“Como chair do Comitê de Relações Globais da Sociedade Americana de Arritmias Cardíacas — Heart Rhythm Society —, estou envolvido na criação de projetos educacionais para o mundo inteiro e, assim, trabalho também com o conceito do payback, projetando para o futuro a ideia de formação no meu campo para ampliar a qualidade do atendimento e treinamento de médicos, bem como melhorar o acesso da população aos tratamentos das arritmias cardíacas. É um sonho com inspiração na vida dele”, finaliza.

Título: “Do Fundo do Coração: Edson Saad, um legado de amor à medicina” / Tinta Negra – Grupo Editorial Zit / Autor: Eduardo B. Saad - com Luciana Medeiros e Nelson Vasconcelos / Páginas: 160 / Preço: R$ 49,90 / À venda pelo site e nas principais livrarias.

Lançamento: Livraria da Travessa – Shopping Leblon / Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja 205 A – Shopping Leblon, Rio de Janeiro / Telefone: 21) 3138-9600 / Data: 23 de fevereiro às 19h / Entrada Franca.