Separados: Bolsonaro e Michelle passam o réveillon cada um em um lugar

Publicado em 28/12/2023 às 09:33

Alterado em 28/12/2023 às 09:33

Michelle e Bolsonaro: distantes no réveillon Reprodução/Instagram/Hildegard Angel

Alex Braga - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu passar os últimos dias do ano em São Miguel dos Milagres, requisitado balneário no litoral norte de Alagoas. Ele chegou à região nesta terça-feira, 26, e está hospedado na pousada do seu ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto. O espaço Villas Taturé possui acomodações luxuosas cuja diária gira em torno de R$ 2.800 na alta temporada. No site do local, o visitante pode reservar um pacote de réveillon de quatro dias por, no mínimo, R$ 13.500.

Nessa viagem de descanso, Bolsonaro tem a companhia de seu filho o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de sua nora Heloísa Bolsonaro e dos dois netos filhos do casal. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não viajou com o ex-presidente.



Em suas redes sociais, Gilson Machado compartilhou nesta quarta-feira, 27, um vídeo que mostra o grupo passeando de jangada pelas águas cristalinas da região. “Bolsonaro é flagrado em iate de luxo!”, escreveu o ex-ministro na legenda. O aliado também publicou o registro de uma multidão se aglomerando para tirar fotos com o ex-presidente na praia.

São Miguel dos Milagres é uma cidade litorânea conhecida por suas águas mornas e transparentes, além de pousadas e restaurantes localizados na região da Praia do Toque, perto de onde Bolsonaro está alojado. A cidade fica a cerca de 100 km da capital Maceió e possui diversos atrativos, como passeios de barcos e trilhas ecológicas.