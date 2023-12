Dilma é eleita Mulher Economista de 2023

...

Patricia Faermann - Ex-presidente do Brasil e presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics, Dilma Rousseff ganhou o reconhecimento dos conselhos federal e regional de economista e foi eleita a Mulher Economista do ano.

A ex-presidente foi reconhecida por sua atuação no banco do Brics, do qual chefia desde março deste ano. O sistema Cofecon/Corecons preparou uma lista de 10 indicadas, e Dilma foi escolhida pela maioria para a premiação.

“Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos Brics, ex-presidente do Brasil e renomada economista, foi escolhida por sua significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de sua carreira”, anunciou a entidade.

“A escolha de Dilma Rousseff como a Mulher Economista de 2023 reflete o reconhecimento do seu legado e expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil”, trouxe.

O título é tradicionalmente dado a economistas com uma atuação no campo social. Nos anos anteriores, a especialista em desenvolvimento regional Tania Bacelar ganhou o prêmio, e Esther Sweck, a atual ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, também já foi contemplada.