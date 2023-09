Sophia Loren sofre queda em casa e passa por cirurgia

A atriz italiana Sophia Loren, de 89 anos recém-completados, sofreu uma queda em sua casa em Genebra, na Suíça, na manhã do último domingo (24).

A diva do cinema foi levada para um hospital, onde os médicos constataram fraturas no quadril, e passou por uma cirurgia bem-sucedida.

A notícia foi divulgada pela assessoria de imprensa da rede de restaurantes que carrega o nome da atriz, que inauguraria uma nova unidade em Bari, sul da Itália, nesta terça-feira (26).

Loren, no entanto, ainda precisará de um período de reabilitação para se recuperar completamente. Ela é acompanhada no hospital por seus filhos Edoardo e Carlo. (com Ansa)