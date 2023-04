Pegaram a Janja pra Maria...

De repente, bolsonaristas de todos os credos e classes sociais resolveram pegar a primeira-dama Janja "pra Cristo", neste caso cabe mais "pra Maria", humilhada ao ver o Filho crucificado.

Como num passe de mágica, "pastores" entre aspas, pais-de-santo e até os demetrius às favas da Globo News, sem contar os "influencers" de c& é r%l4 (saudade do Boechat), resolveram dar pitacos até nas roupas que a mulher de Lula corretamente usa privilegiando a brasilidade e o maneirismo todo peculiar da moda feita por aqui.

(Citei pais-de-santo no parágrafo anterior, mas duvido que haja algum - perseguido que são por tanta intolerância religiosa - que siga os preceitos do bolsonarismo, enfim, pode ser que haja, sim, pois bastou ser humano para ser incoerente...)

Enfim.

Nas redes sociais, as árbitras da elegância e da finesse reclamam que a gola da roupa da Janja está isso, que a bainha está aquilo, que a camisa de baixo do blazer apareceu um pouco, e isso, definitivamente, não pode acontecer!!!! "Imagina!" - exclamam. Essas mesmas criaturas, quase todas pálidas, foram às raias da quase loucura - por aprovação - quando a dona Michelle Bolsonaro surgiu vestida de Jackeline Onassis - afora o semblante falso-contrito - no velório da Rainha Elizabeth, que certamente por isso se revirou no caixão, e a gente não viu porque a urna era de aço.

Francamente! Nem tem comparação.

Quem critica a roupa da Janja nunca oviu falar em Paula Pinto Villas-Boas (Bikiny Society), Lindebergue Fernandes, Weider Silveiro, Kallil Nepomuceno, Ivanildo Nunes, só para citar apenas alguns, estilistas nordestinos que integram o time dos mais importantes do país! Quem critica o look da Janja nunca viu uma roupa feita pelas mãos mestras de dona Zuzu Angel.

Nas emissoras de TV e páginas da Folha de S. Paulo, os comentaristas de pulítica estão indignados porque a Janja "fala além da conta". Dizem que ela "ameaça o governo".

Comparar a Janja com a dona Michelle falsa-contrita é inadmissível.

A começar pelos maridos. O que uma escolheu não chega nem à unha encravada do dedinho mindinho do pé do outro.

Janja é puro Brasil, dança carimbó quando tem vontade, rebola mesmo na cara dessa sociedade malandra que prega correção no púlpito da "igreja" enquanto com a outra mão quer surrupiar os diamantes das arábias. Janja fala o que quer e não nasceu pra ser marionete de marido. Percebe-se pelo semblante inquieto.

Janja é Margareth Menezes, é Maria Bethânia, é Ivan Lins, é Chico César! Janja é Tom Veloso, é Preta e Bela Gil!

Reduzir a primeira-dama a uma bainha de tailleur é coisa de gente que não tem o que fazer. É coisa de "pastor" entre aspas que chama o Lula de "nove dedos" na rádio (concessão pública), ao mesmo tempo em que tenta ludibriar os guardas no aeroporto nos Estados Unidos para entrar à socapa com dólares a mais dentro da Bíblia Sagrada.

Sou do time da Janja. Desde criancinha.