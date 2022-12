Filho de Pelé divulga foto de mãos dadas com o 'rei'

O técnico Edinho, filho do ex-craque Pelé, publicou uma foto de mãos dadas com seu pai, que está internado desde o fim de novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"Pai, a minha força é a sua", escreveu Edinho na legenda da imagem veiculada no Instagram, que mostra a mão do "rei do futebol" sobre a do filho.

O treinador do Londrina chegou em São Paulo neste sábado (24) para passar o Natal no hospital com a família, em meio à apreensão dos fãs sobre o estado de saúde de Pelé, que luta contra um tumor no cólon.

O último boletim divulgado pelos médicos, em 21 de dezembro, apontava uma "progressão da doença oncológica", o que exigia "maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca".

Não há previsão de um novo comunicado. (com agência Ansa)