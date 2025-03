Carnavalescas

Publicado em 01/03/2025 às 17:41

Alterado em 01/03/2025 às 17:41

1.

Aldir Blanc com uma cabeça de jacaré enfiada no pescoço, no primeiro desfile do Rancho Flor do Sereno, em Copacabana, em mil novecentos e oitenta e troço qualquer do século passado.

Alfredinho — presidente, mestre de cerimônias e leão de chácara — seguia na frente, aos gritos:

— Olha a harmonia, Chiquinho! Controla as melindrosas, Didu! Arruma a bateria, Leo Vascaíno! Larga a cerveja e cuida da harmonia, Jayminho!

Durante a resenha, no boteco da Souza Lima, Aldir, com a cabeça de jacaré no colo:

— Alfredinho é a alma encantadora dessas ruas, do Bip, do rancho, do bloco, da porra toda!

2.

Manhãzinha do sábado de Carnaval. Eu tomava a última gelada da noite e a primeira do dia no bar da Evaristo da Veiga, fazendo hora para a saída do Bola Preta, quando a freira de bigode e pernas cabeludas se abancou:

— Putaquipariu!

— Bom dia, irmã. Vindo do Carmelitas?

— Tô. E tu?

— Do Bloco do Bip Bip.

— Existe?

— Pô! É campeão…

— Muito concorrido?

— Umas trinta pessoas, quando está insuportável de cheio.

Ele riu, cuspiu no chão, chamou o garçom, pediu um conhaque e um risole.

— Tem de carne, frango e camarão. Vai de quê? — perguntou o garçom.

— Qualquer um. É só pro estômago ter o que mandar de volta.

Engoliu o salgado, mamou o macieira, jogou beijos com as mãos e atravessou a Senador Dantas, trocando pernas.

— Esse não chega na metade do desfile do bloco — disse o rapaz.

— Não faz mal. Ano que vem ele tenta de novo — respondi.

E sorrimos, carnavalescamente.

3.

Depois do desfile do Clube do Samba, na Atlântica, João Nogueira invadiu o restaurante Alcazar, acompanhado de sua Ângela, Paulinho Soares, Paulo César Feital e de quem mais não lembro, com sede de anteontem e labareda no olhar.

Só lembro bem do comentário do garçom, Paulinho, ao vê-lo adentrar o recinto:

— Vixe!