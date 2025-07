Críticas: Filmes em cartaz

Publicado em 04/07/2025 às 11:23

Alterado em 04/07/2025 às 11:25

‘MISSÃO IMPOSSÍVEL: O ACERTO FINAL’

Cotação: três estrelas

Este último capítulo (‘The Final Reckoning’) da série estrelada por Tom Cruise desde 1996 (portanto, há quase 30 anos) não tem o mesmo nível de adrenalina da primeira parte do desfecho (‘Dead Reckoning, part one’), mas junta todas as pontas que ficaram soltas num roteiro bem urdido e com duas cenas de tirar o fôlego (mesmo!): uma, embaixo d´água; outra, nas alturas. Apesar de durar quase três horas (!), não tem um só momento tedioso. Cruise dá um desfecho digno para o agente Ethan Hunt. E os fãs (mais dos filmes, do que da série de TV dos anos 1960 e 70, que os originou) agradecem.

‘O ESQUEMA FENÍCIO’

Cotação: três estrelas

O novo filme de Wes Anderson, ‘The Phoeniciam Escheme’), é o seu primeiro de ‘ação e espionagem’, embora nos termos do diretor, que tem um jeito todo próprio de fazer filmes, como nenhum outro nos tempos atuais. Acompanhamos o bilionário e escroque Zsa-Zsa Korda (Benício Del Toro em seu melhor papel em muitos anos) que tenta escapar de seguidas tentativas de assassinato, enquanto arma um complicado esquema de negócios com diversos grupos (de religiosos a terroristas) e se reconecta com sua única filha de sangue, uma freira relutante. Ainda bem que ainda existem estudios e produtores que bancam as excentricidades de Anderson. Puro cinema.

‘STELLA, VÍTIMA E CULPADA’

Cotação: três estrelas

Baseado em fatos reais, esta produção alemã (‘Stella. Ein Leben’) conta a história de Stella Goldslach, uma judia com aspirações artísticas (sonha em ser cantora de jazz de sucesso nos EUA), que tem seus sonhos interrompidos por Hitler. Lutando para sobreviver, usa de sua beleza para escapar da morte. Até que chega a um ponto em que precisa trair os seus, para poupar a vida dos pais. O filme, de ritmo frenético, conduzido pela atuação cativante de Paula Beer, ainda econtra ecos nos dias atuais.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.