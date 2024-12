'Ainda Estou Aqui' entra em lista de pré-selecionados ao Oscar

Italiano 'Vermiglio' também aparece na pré-lista da premiação

Publicado em 17/12/2024 às 17:03

Alterado em 18/12/2024 às 10:31

Os filmes "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e "Vermiglio", de Maura Delpero, entraram nesta terça-feira (17) na lista de pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

O longa, que é estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, se tornou a primeira produção brasileira desde 2008 a aparecer entre os cotados para a prestigiada premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Dona da maior bilheteria do pós-pandemia, a obra também é a única da América Latina a marcar presença entre as finalistas. Ao todo, 15 títulos de diferentes nações foram anunciados.



A lista final será divulgada em 17 de janeiro, enquanto a premiação ocorrerá em Los Angeles em 2 de março. No entanto, o público terá um termômetro para o megaevento pouco tempo antes, quando os vencedores do Globo de Ouro forem revelados em Beverly Hills, nos Estados Unidos.



A produção brasileira de Salles mostra a luta de uma mulher contra a ditadura militar e chegou a conquistar o prêmio de Melhor Roteiro da 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, na Itália.



"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres na juventude e Fernanda Montenegro na velhice), mãe de cinco filhos e cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.



Já o filme "Vermiglio", vencedor do Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cinema de Veneza - e selecionado como candidato oficial da Itália ao Oscar 2025, narra uma história rural ambientada nas Dolomitas, na fronteira com a Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial.



Em 1944, a chegada de um soldado ferido na remota Vermiglio chacoalha a vida tranquila de um professor e de sua família, após sua filha mais velha se apaixonar e decidir se casar com o forasteiro. (com Ansa)