Críticas - Filmes em cartaz

Publicado em 20/09/2024 às 19:36

Alterado em 20/09/2024 às 19:36

‘O Bastardo’ (‘Bastarden’ ou ‘The promissed land’)

Cotação: três estrelas

Em tom de adaptação literária, conta a história do soldado e explorador dinamarquês Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen, bom como sempre), que explorou e cultivou a selvagem Jutlândia da Dinamarca. O pobre soldado Ludvig chegou em 1755 à estéril charneca com um único objetivo: seguir o chamado do rei para cultivar a terra e, assim, alcançar riqueza e honrar a si mesmo. Mas ele rapidamente faz um inimigo: o impiedoso proprietário de terras Frederik De Schinkel, que é o único governante da área, acredita que a charneca pertence a ele e não ao rei. Enfrentando mil obstáculos, contra tudo e todos, ele se dedica a tornar o lugar fértil e útil ao país. O personagem passa por tantos perrengues, que a gente até sente a dor dele.

‘Ligação sombria’ (‘Sympathy for the Devil’)

Cotação: duas estrelas

Atualmente existem tantos filmes com Nicolas Cage sendo lançados, que a gente até se confunde se já viu este ou aquele. Este é basicamente um jogo de gato e rato entre dois personagens, identificados apenas como ‘O passageiro’ (Cage, insano, como sempre) e ‘O motorista’ (Joel Kinnaman). Homem (com pressa de ir ao hospital onde sua mulher irá dar à luz) se encontra em meio a uma situação de alto risco depois de ser forçado a dirigir para camarada misterioso que entra subitamente em seu carro -- de arma em punho --, e o pede para dirigir sem rumo. Assim o filme transcorre com os dois dentro do veículo, quase o tempo todo, enquanto jogos mentais e psicológicos vão acontecendo. Até um final imprevisto.

‘Pacto de redenção’ (‘Knox goes away’)

Cotação: duas estrelas

Este filme tem a curiosidade de ter sido dirigido pelo seu protagonista, Michael Keaton (em seu segundo filme na direção, desde ‘Má companhia’ - 2008). Keaton faz Knox, um assassino de aluguel que tem uma forma de demência que está evoluindo rapidamente (ele não conta a ninguém). De repente, um filho com o qual ele tem pouco contato (James Marsden) aparece pedindo ajuda. Este matou alguém por acidente e precisa que o pai limpe a sua barra. Assim, correndo contra o tempo -- e com lapsos de memória --, transcorre a trama, numa ótima atuação de Keaton (em cartaz com o novo ‘Beetlejuice’, no qual encarna o asqueroso fantasma). Tenso.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.