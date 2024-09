Críticas - Filmes em cartaz

Publicado em 11/09/2024 às 13:56

‘Longlegs: vínculo mortal’ (‘Longlegs’)

Cotação: duas estrelas

Produção de terror que chegou envolta num megahype, mas é apenas OK. Mais uma vez, Nicolas Cage encarna um tipo bizarro (o Longlegs do título, um serial killer que está na ativa desde os anos 1970) e, nos 90s, tem seus passos traçados por uma agente do FBI (Maika Monroe, de ‘It Follows’, lembrando a Clarice de Jodie Foster em ‘O silêncio dos inocentes’) que possui uma espécie de ligação psíquica com o psicopata. O filme tem uma fotografia interessante e fez bastante sucesso nos EUA. Mas não chega a impressionar, já que sua conclusão a gente já deduz lá pela metade da trama.

‘Armadilha’ (‘Trap’)

Cotação: uma estrela

O último filme do superestimado M. Night Shyamalan mostra que é exatamente o que seu nome em inglês diz: uma armadilha. O diretor construiu uma trama pífia, em torno de um serial killer a la Ted Bundy (alto e bonitão, feito por Josh Harnett), mas, na verdade, é um nepo movie, feito para vender a filha deste, Saleka Shyamalan, que faz uma cantorinha pop. A trama se passa em grande parte durante o show desta, onde pai leva sua filha teen, e aos poucos vai se revelando uma pessoa perigosa. Passamos uma hora sofrendo, ouvindo a música insossa da moça (péssima atriz) até a conclusão para lá de óbvia.



‘A viúva Clicquot’ (‘Widow Clicquot’)

Cotação: três estrelas

Biografia parcial de Barbe-Nicole Ponsardin, que, após a morte de seu marido, dono de frondosa vinícola, se torna a viúva Clicquot, que viria a ser a marca de um dos mais famosos (e melhores) champanhes do planeta, o Veuve Clicquot. A americana Hayley Bennett carrega o filme (que tem bela fotografia, vestuários e cenografia) nas costas, enquanto vê o marido, Françoise Clicquot (titular da série ‘Sandman’, do Netflix), viciado em láudano, sucumbir aos poucos pela droga. A viúva resiste bravamente ao assédio da concorrência (Moët, da Moët & Chandon) e ao preconceito, até triunfar, sozinha.



