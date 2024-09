Filme sobre abusos na Ilha do Marajó vence prêmio em Veneza

Longa 'Manas' foi ovacionado em exibição em mostra paralela

Publicado em 06/09/2024 às 17:28

Alterado em 07/09/2024 às 14:15

O filme brasileiro "Manas", da cineasta Marianna Brennand, ganhou nesta sexta-feira (6) o GDA Dirctor's Award, prêmio principal da "Giornate degli Autori", uma das mostras paralelas do Festival de Cinema de Veneza.

A premiação é concedida ao diretor ou diretora do melhor filme da mostra e inclui um bônus de 20 mil de euros para promover a circulação da produção.

O longa, cuja exibição foi ovacionada no último dia 2 de setembro, aborda os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha do Marajó.

O elenco conta com Dira Paes e Rômulo Braga.



"Manas" narra a história de uma adolescente de 13 anos que vive junto ao pai, à mãe e a três irmãos na Ilha do Marajó e passa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Conforme amadurece, ela vê ruir muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos.



"Estou transbordando de felicidade e emoção. Esse prêmio é importante para mim como diretora, para toda a equipe brilhante que fez esse filme, para todas as "manas" do Pará, do Brasil e do Mundo", celebrou a cineasta brasileira.



"É um prêmio que eu recebo em nome do nosso cinema brasileiro, ele representa nossa força, nossa verdade, nossa ousadia e coragem em resistir assim como nossa protagonista resiste e reage bravamente", acrescentou.



O filme é uma produção da Inquietude, em coprodução com Globo Filmes, Canal Brasil, Pródigo e Fado Filmes (Portugal). (com Ansa)