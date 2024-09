Filme 'Ainda estou aqui' é aplaudido por 10 minutos em Veneza

Obra de Walter Salles concorre ao Leão de Ouro no Festival

Publicado em 02/09/2024 às 08:08

Alterado em 02/09/2024 às 11:01

"Ainda estou aqui", filme do cineasta brasileiro Walter Salles sobre a luta de uma mulher contra a ditadura militar, foi aplaudido durante cerca de 10 minutos em sua estreia no Festival de Cinema de Veneza, que vai até o próximo domingo (8).

Com a presença do diretor, dos protagonistas Fernanda Torres e Selton Mello e do escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o longa, a produção brasileira estreou na mostra no último domingo (1º) e concorre ao Leão de Ouro.

O filme conta a história de Eunice Paiva (interpretada por Torres na juventude e Fernanda Montenegro na velhice), mãe de cinco filhos e cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.



A interpretação potente de Torres já a colocou entre as candidatas a conquistar o troféu Coppa Volpi de melhor atriz no festival. "Ainda estou aqui" também é forte concorrente a ser indicado pelo Brasil ao Oscar 2025.



"Quando li o livro de Marcelo Rubens Paiva, fiquei profundamente emocionado. Pela primeira vez, a história dos desaparecidos era contada a partir da perspectiva de quem ficou", disse Salles em Veneza. (com Ansa)