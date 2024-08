Festival de Veneza anuncia que exibirá filmes online

81ª edição do tradicional evento de cinema ocorre de 28/8 a 7/9

Publicado em 24/08/2024 às 09:36

Alterado em 24/08/2024 às 09:36

A Bienal de Veneza anunciou nessa sexta-feira (23) que apresentará uma seleção de filmes online durante a 81ª edição de um dos principais eventos cinematográficos do mundo, que acontece entre 28 de agosto e 7 de setembro.

A seleção é composta por quatro obras da seção Biennale College-Cinema e nove curtas-metragens, dos quais oito são da seção Orizzonti e um da Fora de Competição - este último acessível gratuitamente.

Todos os títulos, que serão exibidos na Sala Web, integram a estreia mundial da seleção oficial da mostra, cujas exibições serão realizadas em streaming, de forma simultânea às apresentações oficiais na ilha de Lido, situada na Lagoa de Veneza.



Entre eles há dois curtas-metragens de cineastas italianos: "Allégorie citadine", de Alice Rohrwacher e "F II - Lo stupore del mondo", de Alessandro Rak. Os filmes desta seção serão transmitidos em horário específico, simulando uma exibição tradicional, após isso, a obra ficará disponível por mais cinco dias até o final da mostra.



Todos os nove curtas serão projetados através do site Festival Scope (www.festivalscope.com), podendo ser acessados gratuitamente de todo o mundo, a partir das 18h (horário italiano) do dia da apresentação oficial do filme no Lido e até 30 de setembro de 2024, dentro do limite de vagas disponíveis.



Já os quatro longas da Biennale College-Cinema, que celebra obras realizadas com orçamento restrito, são: o italiano "Il mio compleanno", de Christian Filippi; o ucraniano "Honeymoon", de Zhanna Ozirna; o húngaro "January 2", de Zsófia Szilágyi; e o americano "The Fisherman", de Zoey Martinson.



Neste caso, as exibições serão projetadas pelo MyMovies (www.mymovies.it/ondemand/biennalecinema), cujo acesso pode ser feito dentro da plataforma de streaming da Biennale College-Cinema, que inclui uma lista das seções Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti das edições entre 2007 e 2023 do Festival de Veneza. (com Ansa)