Entra em pré-produção o longa-metragem de ficção 'Varginha 1996'

Publicado em 09/08/2024 às 12:12

Alterado em 09/08/2024 às 12:12

A Tower Filmes, em parceria com o ator e produtor Alex Reis, anunciou a pré-produção do esperado longa-metragem de ficção “Varginha 1996”. O filme será dirigido por Marcoz Gomez e contará com roteiro escrito por Renan Amaral e Liziane Bortolatto.

“Varginha 1996” é baseado no caso do ET de Varginha, um dos incidentes mais misteriosos e comentados da ufologia brasileira e mundial, ocorrido em 1996.



Segundo os produtores, a trama promete transportar o público para os acontecimentos enigmáticos daquela época, trazendo uma abordagem inédita e emocionante sobre o fenômeno que marcou a cidade de Varginha e o Brasil.

O diretor Marcoz Gomez promete entregar um filme repleto de suspense e emoção. O roteiro, segundo ele, que também faz a supervisão ao lado de Alex Reis e Cal Gomes, "foi desenvolvido com cuidados especiais para garantir autenticidade e profundidade aos eventos retratados, assegurando a coesão e qualidade da história".

Alex Reis, ator e um dos produtores, destaca a importância deste projeto: “Estamos extremamente entusiasmados em dar vida a esta história que fascina tantas pessoas até hoje. ‘Varginha 1996’ não é apenas um filme sobre um caso ufológico, mas também uma reflexão sobre mistérios e a busca por respostas se estamos ou não, sozinhos no universo e isso potencializou ainda mais a reflexão pós pandemia.”