Crítica - ‘Twisters’: apenas boa diversão na sala escura

Cotação: duas estrelas

Publicado em 01/08/2024 às 12:21

Alterado em 01/08/2024 às 12:21

Uma das coisas mais legais em ‘Twister’ (1996) era ver as coisas caindo do céu na frente dos carros usados por Helen Hunt e Bill Paxton (em seu primeiro papel de protagonista numa grande produção de Hollywood). Era como um daqueles passeios de ação num parque temático: postes se curvavam, tratores e outras coisas passavam voando e, com exceção da vaca, tudo era de verdade. Os efeitos eram práticos e os objetos eram reais, em peso e tamanho (o incipiente CGI ficava só para a simulação dos tornados, é claro).

No novo filme, ‘Twisters’ (que não é bem uma sequência, mas uma retomada da ideia, já que os personagens do primeiro filme sequer são citados neste, como eu esperava que fossem), não há nada disso. Tudo é computação gráfica, até mesmo as cidadezinhas por onde passam (cenários + CGI). Os tornados e o rastro de destruição que deixam são bem maiores. Mas a emoção na sala escura é menor. Assim como é menor também o clima que o casal principal (agora Daisy Edgar-Jones e o galã do momento Glen Powell) nos passa, embora a química entre os atores seja boa. Mas o imbróglio entre Hunt e Paxton era melhor, visto que ele era casado, e ela era um casinho do passado. A gente se envolvia mais na trama.

O bacana no novo filme (que já é uma das maiores bilheterias desta temporada do verão americano, e estreou primeiro no Brasil) é que eles nos passam mais dados técnicos/científicos sobre a formação dos tornados, e atualizam os fatos para os dias de hoje quando esse tipo de fenômeno ficou cada vez mais comum devido às mudanças climáticas. E o sucesso que ele vem fazendo nos EUA se deve, acima de tudo, ao fato de que é um puro e honesto filme de ação (com algum romance) e sem agendinha barata. O homem é branco, a moça é loura, e eles não são maus por causa disso. Simples assim.

Obs: se puder ver o filme numa sala 4D, a diversão será maior.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.