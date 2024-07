Críticas - Dois pequenos filmes britânicos baseados em histórias reais; maiores atrativos estão nos elencos

Publicado em 05/07/2024 às 11:18

‘A GRANDE FUGA’ (‘THE GREAT ESCAPED’)

Cotação: três estrelas

O longa, já em cartaz, é inspirado na história real de Bernard Jordan que, em 2014, com 89 anos, ficou mundialmente conhecido ao fugir da casa de repouso para se encontrar com outros veteranos da II Guerra na Normandia, para comemorar os 70 anos do Dia D.

No filme, Michael Caine interpreta Jordan (que não viveu o bastante para ver sua história nas telas). Ele ficou tão tocado pela história do protagonista que saiu de sua aposentadoria para fazer esse último papel no cinema. Já a esposa do personagem, Irene, é interpretada por Glenda Jackson, em sua última aparição (morreu ano passado, aos 90). Basicamente, é a presença destes dois grandes nomes da dramaturgia britânica que vale o filme.

Outro elemento forte – e bastante sentimental -- em ‘A grande fuga’ (que, pelo título original, deveria se chamar ‘O grande fujão’) é a história de amor entre Jordan e Irene, que dura mais de 70 anos. De resto, é apreciar Caine, que nos dá alguns momentos genuínos de humor inglês, em meio ao pequeno caos que Jordan provoca.

‘PEQUENAS CARTAS OBSCENAS’ (‘WICKED LITTLE LETTERS’)

Cotação: duas estrelas

Já ‘Pequenas cartas obscenas’ (que, pelo título original, deveria se chamar ‘Cartinhas obscenas’, já que ninguém diz ‘pequenas cartas’, diz?) é uma comédia estrelada por Olivia Colman (fazendo suas expressões costumeiras) e pela sempre cativante Jessie Buckley (que rouba a cena na maioria dos filmes em que atua), que estreia nos cinemas do Brasil no próximo dia 25 de julho.

Baseada em uma história real, a trama é ambientada nos anos 1920, em uma vila litorânea inglesa. Duas vizinhas, Edith (Colman) e Rose Gooding (Buckley) entram em um embate quando os moradores da cidadezinha começam a receber cartas maldosas e cheias de palavrões. Rose é acusada de ser culpada. Será? As cartas anônimas provocam comoção nacional, e um julgamento é iniciado. Promete mais do que entrega. Vale pelas protagonistas.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.