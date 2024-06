8½ Festa do Cinema Italiano chega a mais de 20 cidades do Brasil

Publicado em 26/06/2024 às 18:14

Alterado em 26/06/2024 às 18:14

Lucas Rizzi - Mais de 20 cidades do Brasil recebem a partir desta quinta-feira (27) a 11ª edição do 8½ Festa do Cinema Italiano, que reúne o melhor da produção contemporânea do "Belpaese".

A programação inclui 10 filmes, com destaque para "Ainda temos o amanhã", fenômeno de bilheteria de Paola Cortellesi e que foi aplaudido pelo público na pré-abertura do festival em São Paulo, na noite de terça-feira (25).

Além da capital paulista, o 8½ Festa do Cinema Italiano será realizado em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Caxias do Sul, Camaquã, Maceió, Palmas, Belém, Natal, Aracaju, João Pessoa, Niterói, Ribeirão Preto e Volta Redonda.



O festival fica em cartaz de 27 de junho a 3 de julho, com exceção de João Pessoa (1º a 7 de julho), Volta Redonda (28 de junho a 5 de julho) e Palmas (agosto, ainda sem datas definidas).



"O público pode esperar uma seleção muito variada e filmes com sensibilidades diversas, com um cinema que também transmite esperança", disse à ANSA Lillo Guarneri, diretor do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo.



Já o diretor da mostra, Stefano Savio, afirmou que aguarda um público "numeroso e curioso". "O cinema italiano atual ainda é muito vivo e tem uma proposta interessante. É preciso voltar àquela ideia de um cinema para se fazer surpreender, e a seleção do festival permite várias surpresas", acrescentou.



O festival terá a presença de Daniele Luchetti, diretor de um dos filmes em cartaz, "Segredos", e que participará de encontros em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Os outros longas da mostra são "O sequestro do Papa", de Marco Bellocchio; "Enea", de Pietro Castellitto; "A última noite de Amore", de Andrea Di Stefano; "Il Boemo", de Petr Václav; "Maria Montessori - Ensinando com amor", de Léa Todorov; "A imensidão", de Emanuele Crialese; "Lubo", de Giorgio Diritti; e "O divino Zamora", de Neri Marcorè.



O festival está em sua 11ª edição no Brasil e é uma realização do Ministério da Cultura, da Associação Il Sorpasso e da Risi Film Brasil, com colaboração da Embaixada da Itália, dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro e da rede diplomático-consular do país europeu, além do apoio dos estúdios Cinecittà, em Roma. (com Ansa)