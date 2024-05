Filme 'Anora', de Sean Baker, vence Palma de Ouro em Cannes

Publicado em 25/05/2024 às 17:48

Alterado em 26/05/2024 às 09:49

O filme "Anora", de Sean Baker, conquistou neste sábado (25) a Palma de Ouro, concedida pelo júri presidido por Greta Gerwig, na 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

Com 2h18 de duração, a produção narra a história de Anora, uma jovem trabalhadora do sexo do Brooklyn, que ganha sua chance de viver uma história de Cinderella, após conhecer e se casar com o filho de um oligarca.

No entanto, seu conto de fadas se vê ameaçado quando a notícia chega à Rússia e os sogros da jovem embarcam para Nova York para anular o matrimônio.



O longa derrotou 21 concorrentes, incluindo títulos dirigidos por cineastas consagrados, como Francis Ford Coppola e David Cronenberg.



Durante a cerimônia, o cineasta iraniano Mohammad Rasoulof faturou o prêmio especial do júri por "The Seed of the Sacred Fig" (A semente da figueira sagrada, em tradução livre), sobre as mulheres e a liberdade em seu país.



Já nessa sexta, o prêmio de melhor diretor foi concedido ao italiano Roberto Minervini por "The Damned" e ao autor zambiano e galês Rungano Nyoni por "On Becoming a Guinea Fowl". (com Ansa)