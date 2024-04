Crítica - ‘Uma vida: a história de Nicholas Winton’; tocante

Cotação: três estrelas

Publicado em 12/04/2024 às 10:37

Alterado em 12/04/2024 às 10:37

'Uma vida' conta a história incrível do inglês Nicholas Winton (feito por Anthony Hopkins), que salvou a vida de mais de 600 crianças do jugo nazista Foto: divulgação

Inspirado em uma emocionante história real, ‘Uma vida: a história de Nicholas Winton’ (‘One life’) é estrelado por Anthony Hopkins (em mais uma atuação soberba do ator de 87 anos) como Nicholas Winton, um humanitário britânico que ajudou a salvar 669 crianças dos nazistas às vésperas da Segunda Guerra Mundial.

Em 1938, Winton visitou Praga (na antiga Checoslováquia) e se deparou com famílias deslocadas pela guerra vivendo em condições extremamente precárias. Eram milhares de famílias que haviam sido forçadas a abandonar suas casas e partir da região norte da Tchecoslováquia para a capital, em uma tentativa de fugir das tropas nazistas. E, com o inverno chegando, milhares iam perecer.



Enquanto uma crise humanitária sem precedentes se desenrolava, com campos de refugiados lotados enfrentando o rigoroso inverno europeu e a ameaça constante de uma invasão nazista (que aconteceria em 1939), Winton estava convencido de que poderia coordenar o transporte seguro de crianças refugiadas para o Reino Unido. Uma ideia que ninguém, além dele, quis abraçar, no início.

Em uma corrida contra o tempo, Winton e um improvável grupo de apoio (jovens jornalistas idealistas) trabalharam incansavelmente para resgatar o maior número de crianças possível antes do fechamento das fronteiras. Para isso, Winton também contou com a ajuda de sua mãe (Helena Bonham-Carter), a partir de Londres. Durante o ano de 1939, eles conseguiram organizar a partida de oito trens de Praga e salvar a vida de 669 crianças.

Com direção de James Hawes (que dirigiu episódios das séries britânicas ‘Black Mirror’ e ‘Slow Horses’), o filme conta ainda com Johnny Flynn, que interpreta Winton jovem (Flynn, na vida real, tem uma banda de rock e é louro), Helena Bonham Carter (a citada mãe de Winton), Jonathan Pryce (um velho amigo) e Lena Olin (a esposa de Winton). A cena final, quando Winton, já nos anos 1980, enfim, tem sua história revelada e reencontra algumas das 'crianças' que ele ajudou a salvar, é bastante emocionante (a cena real está na internet).

‘Uma vida’ é baseado no livro ‘If it's not impossible… The life of Sir Nicholas Winton’, escrito por Barbara Winton (sua filha), e que está sendo publicado no Brasil. A obra teve como base documentos como cartas, diários, anotações pessoais e conversas com familiares e amigos de Nicholas (que foi agraciado Sir pela Rainha Elizabeth II), que morreu aos 106 anos, em 1998. Um herói.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.