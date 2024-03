Crítica - ‘Os farofeiros 2’: enfim, uma comédia nacional que realmente faz rir e diverte toda a família

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 26/03/2024 às 12:00

Com pouco mais de duas semanas em cartaz em todo o Brasil, “Os farofeiros 2” alcançou a marca de mais de 1 milhão de espectadores. Em sua segunda semana nos cinemas, o longa permanece em primeiro lugar no ranking do fim de semana (desbancando a megaprodução ‘Duna: parte 2’), e o circuito de salas foi ampliado. A comédia é dirigida por Roberto Santucci e roteirizada por Paulo Cursino, a mesma dupla responsável pelo primeiro longa da série que levou quase 3 milhões de pessoas aos cinemas em 2018. No ranking de lançamentos nacionais de 2024, o filme já ocupa a terceira posição. E muito merecidamente. Uma continuação melhor do que o original.



O elenco principal do primeiro filme foi todo mantido: Cacau Protásio (ótima), Maurício Manfrini (o famoso ‘Paulinho Gogó’ da TV), Danielle Winits, Charles Paraventi, Antônio Fragoso, Elisa Pinheiro, Nilton Bicudo e Aline Campos, todos bem.



Nesta nova história de férias que deram errado, Alexandre (Antônio Fragoso) ganha o prêmio de melhor gerente de vendas da firma: uma viagem com tudo pago para a Bahia (num suposto resort de luxo). Mas descobre que os colegas de trabalho Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo) não estão satisfeitos com sua gestão. Para evitar que isso atrapalhe uma prometida promoção ao cargo de diretor, ele convida os amigos e suas famílias para desfrutar a viagem com ele, sua esposa e seus filhos rumo ao Nordeste.



A partir daí nada sai como esperado, e o que deveria ser pura diversão traz um perrengue atrás do outro: começa pela ida, num ônibus velho e sem ar condicionado (esperavam avião), até chegar, 22 horas depois de estrada, a um hotel caindo aos pedaços (o resort de luxo ficou abandonado durante a pandemia e se deteriorou, ficando bastante diferente das fotos do panfleto), até chegar a uma praia nada exclusiva e um parque aquático muito perigoso. O elenco está especialmente afinado e as piadas e situações são realmente engraçadas. Até o uso de efeitos especiais em determinadas cenas está bem colocado. Faz tempo que não vemos uma comédia nacional assim, realmente divertida. E cujo trailer não engana.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.